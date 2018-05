huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'ultimo viaggio di Pamela - marinogorsini : RT @HuffPostItalia: L'ultimo viaggio di Pamela - HuffPostItalia : L'ultimo viaggio di Pamela - KWSE90 : Qual è stato l'ultimo viaggio che hai fatto?? — Berlino in gita scolastica -

(Di sabato 5 maggio 2018)Mastropietro ha lasciato per sempre la sua casa. Dopo la veglia notturna, la bara bianca in cui c'è il suo corpo straziato è uscita dallo stabile di via Saluzzo, a Roma, e scortato da motociclisti della Polizia di Roma Capitale è stato trasferito nella chiesa d'Ognissanti, dove verranno celebrati i funerali.Nel percorso da casa fino in chiesa, il carro funebre è stato accompagnato a piedi dai genitori, da altri congiunti e amici di. Un consistente servizio d'ordine è assicurato da poliziotti In borghese e da carabinieri, mentre i vigili urbani provvedono a regolare il traffico su via Appia Nuova. In molti tra quanti hanno accompagnato il feretro indossano una maglietta bianca con stampate foto disorridente. La bara è sormontata da un palloncino bianco a forma di cuore. "Infinitamente manchi ma ci sei...", è scritto ...