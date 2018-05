L' ultimo saluto a Pamela | uccisa e fatta a pezzi a 18 anni | rabbia e lacrime in chiesa

A Roma l'ultimo saluto a Pamela - la 18enne uccisa a Macerata - : Lutto cittadino nelle due città in occasione dei funerali della ragazza uccisa a fine gennaio e ritrovata a pezzi in due valigie. Un corteo di familiari e amici ha accompagnato il feretro fino alla ...

L'ultimo saluto a Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : in chiesa tante corone di fiori : ROMA - Amici con indosso magliette con una foto di Pamela, un cuore e la scritta «da qui nessuno potrà mai portarti via», foto della ragazza sorridente, libri delle dediche,...

A Roma l'ultimo saluto a Pamela - la 18enne uccisa a Macerata : A Roma l'ultimo saluto a Pamela, la 18enne uccisa a Macerata Lutto cittadino nelle due città in occasione dei funerali della ragazza uccisa a fine gennaio e ritrovata a pezzi in due valigie. Un corteo di familiari e amici ha accompagnato il feretro fino alla chiesa Parole chiave: ...

L'ultimo saluto a Pamela - oggi i funerali a Roma : Si svolgeranno oggi a Roma a partire dalle 11 i funerali di Pamela Mastropietro , la 18enne Romana il cui corpo è stato brutalmente mutilato fatto a pezzi lo scorso 31 gennaio nella zona industriale ...

Palloncini in cielo e silenzi per l'ultimo saluto ad Alfie : È il post di Kate James, la mamma di Alfie, che ha deciso di comunicare al mondo, tramite social, la morte del figlio. Qualche secondo e lo smartphone vibra di nuovo: questa volta a scrivere è Tom, ...

In tanti per l'ultimo saluto a Coppetti - artista e intellettuale libero : CREMONA - Si sono svolti questa mattina alle 10 in Sant'Agata i funerali di Mario Coppetti, scultore, professore, artista impegnato in politica, da sempre socialista, che si è spento l'altro ieri ...

Savona : lunedì l'ultimo saluto a Bettino Piro - ai piedi della Gradinata Perachino : In queste ore tifosi, ex giocatori, addetti ai lavori del mondo del calcio, savonesi sportivi e non, vorrebbero dare l'ultimo saluto a Bettino. Ci siamo subito mossi, in punta di piedi visto il ...

Ragusa - l'ultimo saluto ad Andrea Battaglia : Stamattina nella chiesa della sacra Famiglia a Ragusa si sono tenuti i funerali del 32enne Ragusano Andrea Battaglia, morto in un incidente stradale

L'ultimo saluto a Roberto con la preghiera alpina : Membro dell'Aido, ha chiesto, come ultimo gesto di un'esistenza passata nel mondo del volontariato, la donazione delle cornee. Alla cerimonia funebre hanno presenziato il picchetto e i gruppi alpini ...

Noyz Narcos - il saluto ai lettori : «Forse Enemy è il mio ultimo album» : Romano purosangue. Il rapper Noyz Narcos cresciuto tra Montesacro e Centocelle, che canta le mille facce di Roma esce con il suo ultimo disco venerdì 13 aprile. Si intitola 'Enemy' e in copertina ...

Suicida all'Università di Napoli - l'ultimo saluto al fidanzato prima di lanciarsi nel vuoto : Aveva annunciato la laurea e indossato un vestito elegante ma il suo nome non compariva nell?elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi. Giada D. F., studentessa fuori sede, originaria di...

Suicida all'Università di Napoli - l'ultimo saluto al fidanzato prima di lanciarsi nel vuoto : Aveva annunciato la laurea e indossato un vestito elegante ma il suo nome non compariva nell?elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi. Giada D. F., studentessa fuori sede, originaria di...

Suicida all'Università di Napoli - l'ultimo saluto al fidanzato prima di lanciarsi nel vuoto : Aveva annunciato la laurea e indossato un vestito elegante ma il suo nome non compariva nell'elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi. Giada D. F., studentessa fuori sede, originaria di Sesto ...

Napoli - l'ultimo saluto a Nicola. Dolore e lacrime per il 21enne morto a Positano : 'Vittima di una società distratta' : Dolore, rabbia e tante lacrime. Non si rassegna alla terribile realtà la famiglia di Nicola Marra, il ragazzo di soli 21 anni che ha perso la vita in un tragico incidente la notte di Pasqua. Secondo l'...