Luigi Favoloso incendia il GF 15 | “Danilo sei una m**da”

Grande Fratello 15 : rissa sfiorata tra Luigi Favoloso e Danilo Aquino : Luigi Favoloso e Danilo Aquino: il duro scontro nella casa del GF 15 Nella casa del Grande Fratello ci sono tanti dissapori tra i vari concorrenti che quotidianamente vengono mascherati con l’argomento principale: Aida. In serata i gieffini hanno ricevuto dal Grande Fratello la pizza e il vino, un modo per riportare l’armonia tra le mura di casa di Cinecittà, dopo le polemiche riguardo il cibo. L’armonia è durata poco perchè a ...

Grande Fratello : Luigi Favoloso fa piangere Mariana : Luigi Favoloso e Mariana Falace discutono al GF 15 Dopo giorni e giorni di apparente tranquillità nella casa del Grande Fratello, poco fa è scoppiata una violenta lite, che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Cosa è successo? Luigi Favoloso ha discusso molto animatamente con l’inquilina Mariana Falace per via di un sugo. Difatti quest’ultima, dopo aver assaggiato la pasta al sugo preparata da Lucia Bramieri, ha ...

Anticipazioni Grande Fratello 2018 quarta puntata : eliminato Luigi Favoloso? Video : La quarta puntata del Grande Fratello 2018 cambia giorno di programmazione su Canale 5 [Video]. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che il reality show condotto da Barbara D'Urso lascera' ancora una volta la serata del lunedì per traslocare nuovamente al martedì, serata in cui era inizialmente prevista la messa in onda di tutte le puntate di questa quindicesima edizione del reality show Mediaset che sta ottenendo degli ottimi risultati ...

GF 2018 - è rissa nella notte : Simone Coccia Colaiuta e Luigi Favoloso litigano davanti a tutti : Non trova pace questo Grande Fratello 2018: ci sarebbe stata una rissa, o comunque un gorte litigio, nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta, ma essendo successo tutto di notte, per l'appunto, non possiamo avere la certezza che siano arrivati a uno scontro fisico o meno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe andare in onda ventiquattro ore su ventiquattro e ne siamo sempre più convinti dopo ...

Grande Fratello 15 - lite furibonda tra Luigi Favoloso e Simone Coccia : Difficile sapere la dinamica esatta di quanto accaduto al Grande Fratello tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta. Perché da questa edizione la diretta del reality non è ‘no stop’ come accadeva in passato. Quello che è certo è che tra i due c’è stata una lite furibonda: “Ieri era tutta colpa di Luigi… – ha raccontato lo stesso Coccia alla Nizar – Tu Aida ieri sera dormivi, lui ha offeso la mia ...

Grande Fratello - rissa nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia? «Non eravamo in diretta - quindi niente squalifica» : A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella Casa. Sul web circolerebbero voci riguardanti una presunta rissa scattata nella notte fra Luigi Favoloso e Simone Coccia. Ma ancora non ci sarebbe certezza sull'accaduto, perché la lite sarebbe avvenuta dopo le due del mattino, quando viene staccata la diretta.--Stando alle ricostruzioni che spunterebbero in Rete, dopo una presunta serata "alcolica" ...

Grande Fratello 2018/ Luigi Favoloso eliminato martedì? Da Mariana alla lite con Simone : guai in vista! : Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso sempre più protagonista. Dall'avvicinamento di Mariana, alla lite con Alberto e Simone Coccia: guai in vista!(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:59:00 GMT)

Grande Fratello - Luigi Favoloso di notte insulta Stefania Pezzopane - scatta la rissa con Simone Coccia Colaiuta : Ubriaco e molesto: Luigi Favoloso semina il panico al Grande Fratello e insulta in libertà Stefania Pezzopane , la deputata del Pd fidanzata del coinquilino Simone Coccia Colaiuta . È stato lo stesso ...

“Solo casini”. Gf - rissa sfiorata tra Luigi e Simone Coccia Colaiuta. Notte da delirio nella casa di Cinecittà : Favoloso beve - insulta Stefania Pezzopane ed è caos totale : Non si placano le tensioni al “Grande Fratello”. Dopo l’aggressione verbale di Baye Dame ad Aida Nizar, che è costata la squalifica al ragazzo italo-senegalese, ieri sera si sarebbero aperti due nuovi “fronti di guerra”: il primo vede schierati Luigi Mario Favoloso contro Alberto Mezzetti alias il Tarzan di Viterbo, mentre il secondo (ancora da confermare) lo stesso Favoloso ma stavolta coinvolto in una ...