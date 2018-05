Luigi Di Maio | Giacinto Della Cananea lo manda a quel paese | ' Ecco cosa serve ora

Luigi Di Maio e Sergio Mattarella : il momento esatto in cui tra i due è finita malissimo : Ciao ciao Di Maio. Nell'incertezza che regna sovrana e tale sarà almeno fino a lunedì, una certezza c'è: Luigi Di Maio non sarà premier. Nè ora nè, forse, mai. Motivo? La frattura apparentemente ...

Alessandro Sallusti devasta Luigi Di Maio : 'Pollo - fesso - bambino. Sono bastati 60 giorni per...' : Alessandro Sallusti torna a cannoneggiare contro Luigi Di Maio : 'Prima, come un pollo, si è fatto cucinare a fuoco lento da Matteo Salvini che, ovviamente, non ha mai avuto intenzione di andare a ...

Sergio Mattarella - in Supernova il pensiero su M5s e Luigi Di Maio : 'Inadeguati' : Che cosa pensa, davvero, Sergio Mattarella del M5s e di Luigi Di Maio ? La risposta la si può trovare in un libro di cui si è parlato molto, Supernova , il volume scritto dai due grillini pentiti ...

Denis Verdini sulla morte politica di Luigi Di Maio : 'La roulette russa che lo ha ucciso politicamente' : Nelle premesse, Verdini scrive: 'Quella a cui stiamo assistendo, ormai, non è più solo una crisi politica, essendosi trasformata in una gigantesca roulette russa con la pistola, però, quasi tutta ...

Bruno Vespa - la domanda di Sergio Mattarella a Luigi Di Maio : 'Ma è vero che Alessandro Di Battista...' : Un 'appello al buonsenso', quello firmato da Bruno Vespa sulla prima pagina de Il Giorno . Si rivolge, ovviamente, ai partiti in vista delle consultazioni-flash di lunedì al Quirinale. E il buonsenso ...

Luigi Di Maio - il suicidio perfetto del grillino : quando e come vuole andare a votare : ... la colpa dello stallo che va avanti da ormai due mesi è naturalmente esterna alla sua persona, tacendo su veti e controveti imposti ora a questa ora a quell'altra forza politica.

Beppe Grillo violentissimo - spazza via Luigi Di Maio : 'Contro il M5s un colpo di stato. Referendum sull'euro' : Beppe Grillo spazza via mesi di silenzio sulla politica con una lunga intervista alla testata francese Putsch, ma soprattutto archivia definitivamente la stagione pacata e "governista" di Luigi Di Maio, sempre più isolato anche dal suo stesso Movimento.--Il comico ha riportato il M5s alle posizioni delle origini, quando battagliava senza freni contro l'euro e la "casta": "Tutti i trattati europei che sono stati firmati erano giusti, ma sono ...

Luigi Di Maio : 'Traditori del popolo - subito al voto' : 'Al voto il prima possibile , anche il 24 giugno . Abbiamo studiato che si può fare'. Dopo aver fallito in tutte le trattative con il centrodestra prima e con il Pd poi, Luigi Di Maio , leader del ...

Emilio Carelli : 'Il dialogo del M5s con Matteo Salvini poteva funzionare' - la lezione a Luigi Di Maio : 'La Lega è aperta al cambiamento e il dialogo con Matteo Salvini poteva funzionare'. Emilio Carelli , ospite di Omnibus, su La7 , lancia una frecciata a Luigi Di Maio che evidentemente ha fallito in ...

Luigi Di Maio - le liste di proscrizione : chi vuole far fuori dalla Rai : Non solo Mediaset, l'altro grande fantasma da esorcizzare per i 5 Stelle risiede a viale Mazzini. Mamma Rai è vissuta come matrigna, opportunista, infingarda, una sorta di tempio di tutti i vizi della ...

Luigi Di Maio - il delirio del grillino sui telegiornali : 'Presto cambieremo tutti i direttori' : E mentre nel suo stesso Movimento aumentano le voci di un golpe interno che lo costringa a fare un passo indietro, lui insiste cocciuto a prendersela col mondo, smascherando il suo vero piano.

Luigi Di Maio suona la carica ai suoi : "Non siamo dei poltronari - parliamo ai cittadini nelle piazze e in tv" : "Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un'accusa che mi fa sorridere, perché se avessimo voluto le poltrone avremmo potuto accettare di fare un contratto con Berlusconi e avremmo avuto le 'nostre' poltrone al governo. E adesso vedremo chi sono i poltronari. Prepariamoci anche alla battaglia sui vitalizi, il primo risultato che possiamo portare a casa". È questo uno dei passaggi ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Chi parla di soldi alla Lega sarà querelato' : 'Le mie sono scelte politiche dettate unicamente dalla coerenza, dalla lealtà e dal rispetto del voto degli italiani. Chiunque parli di soldi, prestiti, fideiussioni, regali e ricatti inesistenti a me ...

Pd - retroscena devastante : Matteo Renzi - Marco Minniti mediatore con Luigi Di Maio - le 'false informazioni' al Colle : Ormai la guerra è iniziata. 'Volevano farmi fuori consegnando il partito a M5S , non ci sono riusciti'. Matteo Renzi ha dichiarato guerra al Pd prima e a Luigi Di Maio poi. E ora, assicura, 'in ...