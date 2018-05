L' ospite dell' Isola dei famosi | La cocaina? Te la porto a casa io

Medici Senza Frontiere ospite di Fosforo : la festa della scienza 2018 a Senigallia : " Quella della festa della scienza è un'occasione unica per MSF per incontrare bambini e ragazzi e stimolarli a riflettere e a confrontarsi, con la difficile realtà di tanti loro coetanei che ...

Mondolfo : Dacia Maraini ospite d'eccezione dell'incontro dedicato al Premio Nazionale 'Il Coraggio delle Donne' : Un ospite d'eccezione che non ha bisogno di presentazioni che saprà prenderci per mano e portarci nel suo mondo di donne Coraggiose.

Amici 2018 Fedez ospite della quarta puntata : discussione sull’auto-tune? : Questa sera ad Amici 2018 Fedez sarà ospite della quarta puntata del serale del talent di Maria De Filippi. Cosa accadrà? Il rapper si trova, come tutti sanno, ancora in America, ma come lui stesso ha confermato interverrà grazie ad un collegamento telefonico per esprimere il suo giudizio sull’auto-tune. La discussione sulla decisione presa da Biondo si placherà definitivamente oppure no? La giuria esterna si è spaccata a metà e i ragazzi della ...

Liverpool ospite della Lazio a Formello per la semifinale di Champions contro la Roma : Aria di derby anche in Champions League tra Roma e Lazio. Nel rispetto del detto 'il nemico del nemico diventa amico', in occasione della semifinale di ritorno della competizione continentale, in ...

“Vuole portare via nostro figlio”. Dolore a Pomeriggio 5. L’amato ospite parla con il cuore in mano della fine della sua storia. Barbara D’Urso non riesce a crederci : “Non glielo devi permettere!” : La fine della loro storia ha lasciato i fan senza parole. Avevano avuto il loro primo figlio dieci mesi fa e adesso sembra che questa famiglia sia arrivata al capolinea. Nella puntata del 23 aprile di Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. Un momento di crisi molto, troppo, lungo ha fatto cadere a pezzi la loro relazione e adesso l’ex velino ha deciso di ...

Choc a Domenica Live - la confessione della Cipriani sconvolge. ospite di Barbara D’Urso - a una settimana dalla fine dell’Isola dei famosi - la ex Pupa svela un segreto pesantissimo di uno dei naufraghi e in studio cala il silenzio assoluto. Terribile affronto per Carmelita : Una Domenica particolare, quella vissuta da Barbara D’Urso nella sua Domenica Live. La D’Urso ha ospitato in studio molti naufraghi de L’Isola dei famosi che avrebbero dovuto parlare della loro esperienza in Honduras. Ma le cose, si sa, non vanno mai come dovrebbero andare… E i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per esempio, nella puntata di Domenica 22 aprile, si è partiti con il piede sbagliato: innanzitutto Karina Cascella ha svelato ...

Scuola Media Tosi ospite al Consiglio regionale della Lombardia : Scuola Media Franco Tosi ospite al Consiglio regionale della Lombardia Oggi, giovedì 19 aprile, un gruppo di alunni della " Scuola Media Franco Tosi " di Legnano è stato ospite del Consiglio regionale ...

Sean Astin di Stranger Things - I Goonies e Il Signore degli Anelli ospite alla Festa dell’Unicorno 2018 : tutti i dettagli : A seconda di quando siete nati potreste conoscerlo come Sean Astin di Stranger Things, Sean Astin de Il Signore degli Anelli o Sean Astin de I Goonies. La notizia però non è certo il suo aver dato il volto ad alcuni dei personaggi più iconici per almeno tre decenni diversi, ma piuttosto il fatto che sarà ospite della prossima Festa dell'Unicorno a Vinci. L'annuncio è arrivato nella giornata di lunedì 16 aprile sulla pagina Facebook ufficiale ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite di Verissimo per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Saturday Night Live : Sabrina Ferilli ospite delle seconda puntata - Anticipazioni : 'Live from Milano, it's Saturday Night!' E' Sabrina Ferilli a pronunciare la frase di rito che apre la seconda puntata di SNL, in onda domani, sabato 14 aprile alle 21.00 su TV8 , tasto 8 del ...

Bob Morley alla Jibland 3 - l’attore di The 100 ospite della convention : date - extra e info sui pass : Bob Morley alla Jibland 3: l'attore di The 100 è l'ultimo ospite che si aggiunge a quelli già annunciati nei mesi scorsi, e che parteciperanno alla nota convention italiana che ogni anno riunisce attori e artisti internazionali. Inizialmente era stato annunciato Ricky Whittle, ex di The 100, che ha dovuto rinunciarvi perché a breve inizierà a lavorare sul set della seconda stagione di American Gods. Con Bob Morley alla Jibland 3 cosa potranno ...

Vela - Genova ospiterà una tappa delle World Cup Series nel 2019 e nel 2020 : La World Sailing ha scelto Genova come sede dell’unica tappa europea delle World Cup Series, la Coppa del Mondo di Vela, del 2019 e del 2020. Un risultato eccellente per la Vela italiana, che avrà così l’opportunità di ospitare un importante appuntamento del panorama mondiale, proprio nel biennio che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tappa italiana, voluta dalla Federazione Italiana Vela e dallo Yacht Club Italiano che avevano ...

La Confessione - Fausto Bertinotti ospite di Peter Gomez : “Io e i salotti chic della finanza? Dovevo essere più avveduto” : L’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti racconta spaccati inediti della sua vita ‘di lotta e di governo’. A ‘La Confessione’, venerdì 13 aprile alle 23 su Nove, Peter Gomez scava infatti nel passato dell’ex leader di Rifondazione Comunista, tra sindacato, politica e salotti radical chic. “Mario D’Urso, uno dei suoi migliori amici e amico personale di Gianni Agnelli, è stato consigliere d’amministrazione della banca ...