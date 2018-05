Loro | tutti massacrano Sorrentino ma nessuno parla di cinema

Shannen Doherty torna in sala operatoria : “Ringrazio tutti coLoro che mi hanno donato il sangue” : Shannen Doherty torna in sala operatoria. L'amata Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 è pronta a lottare ancora e se nei giorni scorsi era apparsa sui social sorridente e in ripresa dopo la chemio, oggi torna a parlare della sua salute e di un nuovo intervento che la attendere. La sua lotta contro il cancro continua ma senza mai mettere da parte la voglia di vivere e il sorriso e poco fa lei stessa, sui social, ha annunciato il suo ritorno in ...

Roma-Liverpool - l’appello di Monchi : “domani tutti con la maglia gialLorossa” : Roma-Liverpool, si avvicina sempre di più la gara di ritorno della semifinale di Champions League, i giallorossi chiamati a ribaltare la gara d’andata, 5-2 il risultato, impresa difficile ma la squadra di Di Francesco ha tutte le carte in regola di bissare la gara contro il Barcellona. Nel frattempo arriva un importante appello da parte di Monchi: “Domani giochiamo tutti. Domani indossa una di queste, quella che preferisci. Domani è ...

“Fermatevi - maiali”. Follia pura in treno : gli amanti focosi si lasciano andare tra i sedili - sotto gli occhi di tutti. Quando una ragazza - schifata - chiede Loro di smettere - ecco come reagiscono. In pochi secondi - a bordo succede di tutto. Scene allucinanti : come rendere meno noioso un viaggio in treno, di quelli così lunghi da far perdere la pazienza anche al più sereno dei viaggiatori nell’attesa di giungere finalmente alla fermata giusta? La maggior parte di noi, trovandosi in una simile situazione, opterebbe per soluzioni più banali come una partita a carte con i compagni di viaggio, la lettura di un libro o magari la visione di un bel film sfruttando il wifi del convoglio. Una coppia ...

Al GF 2018 DURI provvedimenti per TUTTI Loro : ecco gli eliminati di questa sera! : Stasera al GF 2018 ci saranno concorrenti eliminati e non con una nomination, diciamo pure concorrenti squalificati, espulsi, la sostanza non cambia. Uno tra Filippo, Lucia, Patrizia e Alberto lascerà la Casa perché a deciderlo sarà il pubblico, ma potrebbero seguirlo anche altri concorrenti: sul Web se ne sta parlando senza sosta, soprattutto da quando chi segue la diretta ha notato che il Grande Fratello ha chiesto a TUTTI i concorrenti di ...

Tutti pazzi per Berlusconi…Loro. Dal 24 aprile al cinema : “Non c’è nessuno che vive la propria vita sino in fondo, eccetto i toreri. Ecco, parafrasando, forse l’immagine più compendiaria che si può avere di Silvio Berlusconi è questa: un torero“, Paolo Sorrentino. ROMA – Vizi, arrampicatori sociali, vulnerabilità dell’uomo, favori in cambio di qualcosa, lusso e Berlusconi. Questo è LORO 1, il nuovo film […]

Tutti i teneri omaggi "nascosti" da Harry e Meghan al Loro matrimonio per ricordare Diana : Al matrimonio di Harry e Meghan, Diana sarà presente, anche se non fisicamente: il figlio e la futura moglie hanno infatti voluto introdurre piccoli tributi "nascosti" per omaggiare la sua memoria. Li ha notati Vanity Fair America: dall'anello alla scelta dei fiori fino alla lista degli invitati. Ecco quali dettagli renderanno la presenza di lady D tangibile. 1. L'anelloL'anello di fidanzamento che Harry ha regalato a Meghan è ...

Il post su Facebook dei Backstreet Boys per festeggiare i 25 anni farà impazzire tutti i Loro fan : "Il 20 aprile 1993 siamo diventati i Backstreet Boys. Se ci avessero detto che 25 anni dopo avremmo ancora fatto musica insieme, non ci avremmo mai creduto. Grazie!" scrivono i cinque cantanti, domandando alla loro 'armata': "Chi è pronto per altri 25 anni?". Lo scrivono sulla loro pagina ufficiale i Backstreet Boys, celebre band musicale degli anni '90 nel giorno in cui festeggiano un quarto di secolo dalla nascita del gruppo.I ...

“Ho l’Hiv”. L’annuncio choc della vip. Famosissima e molto amata ha deciso di confessare a tutti quell’enorme e doLoroso “segreto”. Le sue parole sconvolgono i fan che - da lei - tutto si aspettavano tranne che una cosa del genere. Angoscia : “Ho l’Hiv”. La dichiarazione della vip fa rabbrividire i fan che non si aspettavano di leggere sulla sua pagina Instagram una notizia simile. La donna, Famosissima e molto amata, ha deciso di raccontare la verità dopo un tentativo di ricatto sulla sua condizione da parte di un ex amico. Parliamo di Conchita Wurst, la drag queen vincitrice della cinquantanovesima edizione dell’Eurovision Song Contest 2014 che si è tenuta a Copenaghen. La cantante ...

“Ricordi quando…”. Barbara D’Urso - omaggio toccante all’amica Isabella Biagini scomparsa nel dolore. Le parole della conduttrice di Pomeriggio 5 hanno commosso tutti - anche per la confessione di quell’aspetto inedito del Loro rapporto : Come sappiamo ormai tutti, Isabella Biagini se ne è andata: l’attrice si è spenta a 74 anni, a Roma. È morta dopo un lungo periodo in cui di lei non si sapeva nulla, tanto che Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni aveva lanciato diversi appelli per scoprire dove si trovasse. E proprio la D’Urso, ha voluto ricordare la Biagini con un toccante post su Instagram. “È rarissimo nella vita incontrare donne come te: ...

Amstel Gold Race 2018 : tutti gli italiani al via e le Loro ambizioni. Sonny Colbrelli sogna in grande : Alle spalle di Belgio e Olanda, l’Italia sarà la terza nazione più rappresentata al via dell’Amstel Gold Race 2018, la classica della birra. Una corsa prestigiosa, ormai arrivata alla sue edizione numero 53: lo scorso anno il percorso è stato modificato in maniera netta, ed è ancora difficile capire quale possa essere l’andamento della gara, che comunque si annuncia adatta a corridori che reggono bene sugli strappi e piuttosto ...

Ambasciatore cinese nel Regno Unito : la guerra commerciale provocata dagli Usa danneggia tutti - anche Loro stessi : Per tutelare gli interessi fondamentali e di lungo periodo cinesi e americani, per salvaguardare l'ordine commerciale internazionale e promuovere il sano sviluppo dell'economia mondiale, l'unico modo ...

"Gli uomini vanno mandati a quel paese. A Loro piace - richiamano sempre tutti" : Amanda Lear, artista, show-girl a tutto tondo e musa di due grandi artisti come Salvador Dalí e David Bowie, si racconta a Grazia alla vigilia del suo atteso ritorno in TV su Cielo.Gli uomini vanno mandati a quel paese. A loro piace, richiamano sempre tutti. Oggi sono abituati troppo bene, le donne li coccolano, ridono delle loro battute anche se non sono divertenti, li perdonano se arrivano in ritardo e invece vanno trattati male.La ...

Verdone - Fiorello - Raggi : tutti pazzi per la Roma. Ecco le Loro reazioni social - VIDEO : Anche altri campioni dello sport come Vincenzo Nibali e Max Biaggi non sono riusciti a trattenere la gioia per l'incredibile rimonta della squadra allenata da Eusebio Di Francesco , e hanno anche ...

Maria Elena Boschi e Renzi demoliti dalla ex renziana di ferro : 'Ecco tutti i Loro errori' : Era una delle Renziane di punta, quando Matteo Renzi era l'uomo più potente e amato d'Italia. Quattro anni fa, sembra un secolo. Ora Sara Biagiotti , ex sindaca di Sesto Fiorentino , a suo tempo ...