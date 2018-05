Lorenzo Crespi candidato alle comunali a Messina L' attore nella lista di Cateno De Luca

Lorenzo Crespi - dopo lo strazio da Barbara D'Urso arriva la svolta : con quale partito si candida : L'attore Lorenzo Crespi ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Messina. Crespi aveva fatto parlare di sé dopo l'annuncio drammatico nello studio di Barbara D'Urso sulle sue ...

Messina : L’attore Lorenzo Crespi si candida al Consiglio comunale : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) – “Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un’occasione. Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l’emarginazione sociale e ...

L'attore Lorenzo Crespi in lista con De Luca : "Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un'occasione. Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l'emarginazione sociale e l'indifferenza". A dirlo il noto attore messinese Lorenzo Crespi, ...

Lorenzo Crespi : insulti e minacce contro Jonathan Kashanian? Video : Una nuova ondata di polemiche investe Lorenzo Crespi a pochi giorni di distanza dalla sua ultima ospitata a Domenica Live. Barbara D'Urso, padrona di casa del contenitore domenicale, avrebbe invitato l'attore messinese per offrirgli la possibilita' di ritrovarsi con un amico di vecchia data. In studio infatti era presente anche Franco Terlizzi, ex pugile e naufrago dell'ultima edizione dell'#Isola dei Famosi, con il quale Lorenzo Crespi lavorò ...

Lorenzo Crespi lascia i social dopo gli attacchi a Jonathan Kashanian : Lorenzo Crespi chiude Twitter dopo i presunti attacchi a Jonathan Lorenzo Crespi ha deciso di lasciare Twitter dopo i presunti post contro Jonathan Kashanian. I tweet hanno fatto il giro del web e l’attore, più volte ospite nei salotti di Barbara D’Urso, ha deciso di darci un taglio annunciando che la macchina del fango dei social si è abbattuta su di lui: “Chissà come mai quando si toccano certi potere succede di tuto nei telefoni e ...

Isola dei Famosi : Jonathan insultato da Lorenzo Crespi? La verità : Lorenzo Crespi chiarisce cosa è successo con Jonathan prima dell’Isola A poche ore dall’inizio della semifinale dell’Isola dei Famosi, Lorenzo Crespi ha voluto chiarire via social cosa è successo veramente con Jonathan Kashanian. La verità? Esattamente nulla! Crespi ha infatti dichiarato che non è stato lui a scrivere quelle cose orribili con il naufraga, in quanto non conosce nemmeno personalmente Jonathan. Lorenzo, dopo ...