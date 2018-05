Lopez | contro la Roma con coraggio

Cagliari - Diego Lopez : 'C'è il Var - perché l'arbitro non ha controllato?' : Dopo lo 0-0 tra il suo Cagliari e il Bologna, Diego Lopez ha parlato a Sky Sport : ' Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare , concedendo al massimo 2 o 3 ripartenze al Bologna. Per il resto abbiamo fatto una prestazione importante, creando un'occasione con Pavoletti e un'...

Serie A Cagliari - Lopez : «Contro l'Inter per fare punti» : Cagliari - "Non è vero che non abbiamo nulla da perdere: ci sono sempre in palio 3 punti. Mancano poche partite alla fine del campionato, dobbiamo cercare di fare risultato ovunque, non importa il ...