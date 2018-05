Lo Zenit di Mancini ko | Lokomotiv campione di Russia

Italia - Mancini nuovo ct? Furia Zenit : Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si legge che il club russo non avrebbe affatto preso bene le tempistiche dell'accordo. In Russia il campionato terminerà proprio il prossimo 13 maggio,...

Lo Zenit non commenta l'addio di Mancini : ... reduci dalla cocente delusione per la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo in Russia. Il 53enne Mancini, però, ha firmato un accordo triennale con lo Zenit la scorsa estate con un'opzione di ...

Nazionale - Mancini più vicino all'addio allo Zenit. Ora è in pole per fare il ct : I russi perdono e si allontanano dalla zona Champions League. Il tecnico jesino finisce nel mirino delle critiche e sbotta: "Se decido di lasciare il club non pretenderò penalità"

Ct Italia - sale Mancini : divorzio con lo Zenit San Pietroburgo : ... domani dovrebbe tornare a Roma , dove trascorrerà due giorni di riposo: insieme a lui, nella capitale è prevista anche la presenza di Giovanni Malagò , numero uno dello sport Italiano e suo 'sponsor'...

Nazionale - Mancini sprint : domani sbarcherà a Roma - ma decide lo Zenit : Roberto Mancini ha staccato i rivali e si avvicina alla panchina della Nazionale, specialmente dopo che Carlo Ancelotti sembra ormai uscito di scena. Come raccontano Fabio Licari e Mirko Graziano in ...

Italia - sempre più Mancini. Ma lo Zenit San Pietroburgo si oppone : Ancelotti impossibile, Conte e Ranieri quasi impossibile, Di Biagio poco probabile. Escludendo questi allenatori, resta fuori un solo nome per il futuro della Nazionale azzurra. Le strade dell'Italia ...

Paredes : 'Allo Zenit grazie a Mancini. Inter? Spalletti è un grande allenatore...' : Leandro Paredes , centrocampista dello Zenit San Pietroburgo , visto in Italia con le maglie di Roma ed Empoli, parla a la Gazzetta dello Sport di Luciano Spalletti , suo ex tecnico, e l'Inter: 'Sono partiti alla grandissima, poi hanno avuto questo calo improvviso. Ma la squadra ha un buon potenziale, anche loro ripartiranno. Conosco ...

Zenit - Mancini sbotta su Instagram : “tu e tua sorella” : Lo Zenit non sta di certo attraversando un buon momento, situazione difficile in campionato ed Europa League. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ed alcuni hanno contestato il tecnico Roberto Mancini, il club russo si trova a ben 10 punti di distacco dalla Lokomotiv Mosca che guida la classifica. Un tifoso è andato un pò oltre e ha offeso Roberto Mancini, questo il messaggio su Instagram: “Va fa’n’culo”, ...