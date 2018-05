“Lo tengono nascosto | ma… “ Giorgio Manetti e Gemma Galgani | segreto svelato Scoop

caffeinamagazine

(Di sabato 5 maggio 2018) Al trono over di Uomini e Donnediscutono una settimana sì e una settimana no. Quando c’è tregua, allora si dedicano ad altri pretendenti o giustificano le segnalazioni arrivate alla redazione, il tutto condito dalle solite invettive di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di base sono loro, il Gabbiano e la Dama per eccellenza, i protagonisti assoluti della sezione del programma di Maria De Filippi riservata ai ‘più grandi’. Sono anni ormai che i telespettatori seguono con incredibile attenzione tutto ciò che ruota intorno alla ex coppia che sì, si è detta addio anni fa, ma continua a regalare colpi di scena e sorprese. Negli ultimi mesi laci ha riprovato con tutte le sue forze a riconquistare, arrivando quasi a supplicarlo di darle un’altra chance. Ma lui no, niente da fare: indietro non si torna. E così sono ...