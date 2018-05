optimaitalia

: Lo showrunner di Tredici a ruota libera sulla 2ª stagione: “Uno degli episodi farà arrabbiare molta gente”… - OptiMagazine : Lo showrunner di Tredici a ruota libera sulla 2ª stagione: “Uno degli episodi farà arrabbiare molta gente”… - ProjectNerdTv : Lo showrunner di 13 Reasons Why, Brian Yorkey, ha affermato che la storia di Hannah potrà essere messa in discussio… -

(Di sabato 5 maggio 2018) La secondadiè in arrivo su Netflix il prossimo 18 maggio, ma non si può dire che i dettagli emersi sui nuovifinora siano particolarmente chiari. Il teaser trailer che ha accompagnato l'annuncio della data d'uscita ha messo in chiaro l'importanza delle foto polaroid, che faranno da filo conduttore dellaproprio come i nastri hanno fatto per la prima, e oltre questo si sa che i protagonisti dovranno fronteggiare un processo e nuovi segreti, ma nulla più.Per vederci più chiaro, il portale Digital Spy ha intervistato direttamente Brian Yorkey, lodi, che ha svelato in anteprima alcuni dettagli finora inediti sui nuovidella serie. Prima di tutto, dal momento che ormai la dinamica del suicidio di Hannah Baker è stata chiarita, serve un nuovo impianto narrativo: "Quest'anno ci saranno 13 diversi narratori" ha anticipato in ...