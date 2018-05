Lo Monte contro l' università | ' La Lega si oppone alla politica fatta con scambio di

A Montecastello di Vibio incontro con la nipote di Rita Levi Montalcini : Montecastello di Vibio ospiterà venerdì un importante convegno dal titolo "Rita Levi Montalcini: Una vita per la scienza". L'appuntamento è al Teatro della Concordia a partire dalle ore 16 e vedrà la partecipazione di Piera Levi Montalcini, ingegnere e presidente dell'associazione no profit Levi Montalcini e ...

A Montefalco l'equitazione scende in campo contro il cancro - : Credo che lo sport abbia anche questo dovere, quello di divulgare un messaggio educativo, per tutti noi che abbiamo il privilegio di essere ancora qui. E' un momento di celebrazione della vita e una ...

PiMonte - Scontro amministrazione - Sinistra PiMontese - Cuomo : «Comune quasi in dissesto. Ma il sindaco tace» : Registriamo inoltre che anche l'ultimo Consiglio rapidissimo non ha avuto lo streaming, ci chiediamo perché succeda. Non ne sono capaci o non lo vogliono?'. A stretto giro la replica del vicesindaco ...

Piane di Montegiorgio. Scontro tra auto e moto. Grave il motociclista trasportato a Torrette : Un terribile incidente è avvenuto questo pomeriggio a Piane di Montegiorgio. A scontrarsi una Fiat 500 nera ed una moto Yamaha R1. Ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio la ...

ATP Montecarlo 2018 - Fognini contro l'arbitro : 'Non gioco più' : Durante il quarto di finale di doppio all'ATP di Montecarlo contro Klaasen e Venus, Fabio Fognini , in squadra con Simone Bolelli, ha avuto un battibecco piuttosto acceso con l'arbitro della partita. ...

Atp Montecarlo - Djokovic ko agli ottavi contro Thiem : ROMA - Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Novak Djokovic al Masters 1000 di Montecarlo, terzo della stagione e primo sulla terra battuta. Il serbo ex numero 1 del mondo è stato sconfitto per 6-7 , 2-7, , 6-2, 6-3 dall'austriaco Dominic Thiem , testa di serie numero 5. Si qualifica per i quarti di finale anche il bulgaro Grigor Dimitrov testa di serie numero 4 ...

David Rossi - Selvaggia Lucarelli contro Le Iene/ “Poche prove”. Monteleone : “Neanche io so se è omicidio” : David Rossi, Selvaggia Lucarelli contro Le Iene: “Molti sospetti, poche prove”. Antonino Monteleone: “Neanche io so se è omicidio”. Le ultime notizie sulla morte del capo comunicazione Mps(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:56:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Fabio Fognini vince all’esordio contro il bielorusso Ivashka : Un Fabio Fognini a corrente alternata si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il ligure ha sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka, numero 122 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Una partita nella quale il nativo di Arma di Taggia non ha speso grandi energie, comandando sempre lui il gioco nel bene e nel male. Anche nel momento negativo del secondo set Fognini ha ...

DIRETTA / Atp Montecarlo 2018 streaming video e tv : Lorenzi sotto contro Herbert : DIRETTA Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: orario e risultato delle partite che si giocano per il primo turno del torneo Master 1000. Rafa Nadal è la testa di serie numero 1(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:31:00 GMT)

Bacca segna contro Montella : ma il Siviglia rimonta : Bacca segna contro Montella: ma il Siviglia rimonta Piccola rivincita per Carlos Bacca, che aveva lasciato il Milan dopo due stagioni di alti e bassi e soprattutto dopo aver dimostrato di avere davvero poco feeling con Vincenzo Montella. Nei mesi successivi al suo passaggio al Villarreal, aveva anche mandato un tweet sibillino nei confronti del […]

Pozzuoli. A Monterusciello palo della luce contro auto : Gravissimo incidente a Monterusciello, zona a nord di Pozzuoli. Un palo della pubblica illuminazione si è abbattuto su un’auto in

LIVE Siviglia-Bayern Monaco - Champions League in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : gli uomini di Montella per l’impresa contro la corazzata tedesca : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Siviglia e Bayern Monaco. La squadra di Montella, che ha eliminato il Manchester United di Mourinho negli ottavi di finale, proverà a trovare una nuova impresa contro i campioni di Germania, che hanno superato agevolmente il Besiktas. Nei primi 90′ della sfida gli andalusi dovranno provare a contenere ...

Malena contro i naufraghi : 'Sono sleali - nomination guidate dai sotterfugi. Francesco Monte costretto ad uscire' : MILANO - 'Purtroppo quest' anno si è perso il vero spirito del gioco'. A un passo dalla fine del reality Malena , pornodiva ed ex naufraga dell' Isola dei Famosi , programma seguito da Leggo.it , dice ...

LIVE Siviglia-Bayern Monaco - Champions League in DIRETTA : gli uomini di Montella per l’impresa contro la corazzata tedesca : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Siviglia e Bayern Monaco. La squadra di Montella, che ha eliminato il Manchester United di Mourinho negli ottavi di finale, proverà a trovare una nuova impresa contro i campioni di Germania, che hanno superato agevolmente il Besiktas. Nei primi 90′ della sfida gli andalusi dovranno provare a contenere ...