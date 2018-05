LIVE Ginnastica | Serie A 2018 | seconda tappa in DIRETTA Show a Milano L’ora delle big

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Show a Milano. Cresce l’attesa per le big : Ferlito - Mori e le giovani all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Show a Milano. Padova in testa a metà gara. Attesa per Ferlito - Mori e tutte le big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Show a Milano. L’Italia cala gli assi : torna Busato - Ferlito al top con Mori e Meneghini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Si chiude in bellezza - Italia a caccia di medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, giornata dedicata alle Finali di Specialità. Oggi domenica 15 aprile si disputeranno gli atti conclusivi sugli attrezzi: le seniores e le juniores si cimenteranno in otto gare che assegneranno altrettanti titoli. L’Italia proverà a essere protagonista con le varie Lara Mori, Giada Grisetti, Martina Basile, Desiree Carofiglio ma soprattutto con le ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara seniores in DIRETTA. L’Italia di Lara Mori sfida USA - Russia e Cina. Torna Carlotta Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara riservata alle seniores. Ci aspetta un caldissimo pomeriggio al PalaArrex, si accenderà la sfida tra le migliori Nazioni della Polvere di Magnesio in quello che sembra un vero e proprio Mondiale in laguna. L’Italia guidata da Lara Mori, affiancata da Giada Grisetti, Desiree Carofiglio e Martina Basile, affronterà gli USA di Ragan Smith, la ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara juniores in DIRETTA. L’Italia dei fenomeni a caccia dell’impresa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara a squadre riservata alle juniores. Mattinata totalmente dedicata alle under 16, il futuro scende in pedana al PalaArrex per un grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista: i fenomeni della classe 2003 (Asia D’Amato, Elisa Iorio, Giorgia Villa) supportati dalla piccola Alessia Federici hanno tutte le carte in regola per ...

LIVE Ginnastica - American Cup 2018 in DIRETTA : Morgan Hurd vede la vittoria! Murakami cerca il rimontone al corpo libero : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SERIE A Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’American Cup, prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica. A Chicago (Illinois, USA) andrà in scena una delle gare più attese dell’anno per la Polvere di Magnesio, uno degli appuntamenti più prestigiosi in assoluto. L’evento più glamour e ricco dell’intero circuito regalerà emozioni a tutti gli appassionati ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. L’ora delle big! Le giovani della Brixia - Carlotta Ferlito e Meneghini : in palio la vittoria : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’AMERICAN CUP Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito ...