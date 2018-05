L’infermiera-maratoneta | «Se avete un sogno | lavorate duro e credeteci fino in fondo»

vanityfair

(Di sabato 5 maggio 2018) Vincere senza tagliare per prima il traguardo. Sul secondo posto di Sarah Sellers alla Maratona di Boston dello scorso 16 aprile gli americani hanno subito incollato l’etichetta di «inspiring story», come ha twittato Chelsea Clinton. Solo uno dei tanti messaggi d’ammirazione per questa ragazza di 26 anni dello Utah, infermiera anestesista a tempo pieno, capace di un’impresa memorabile: piazzarsi meglio di decine di atlete professioniste, portare a casa 75 mila dollari di premio, qualificarsi ai Trials olimpici e spingere dietro le quinte persino il successo della vincitrice Desiree Linden, prima americana a trionfare a Boston dopo 33 anni. In più, correndo sotto una pioggia incessante. Potrebbe sembrare il colpo fortunato di una outsider. Invece no. La prodezza di Sarah è un elogio alla tenacia e alla forza di volontà. È la meritata ricompensa per una donna che ha fatto della corsa una ...