Linea Blu – Quinta puntata del 5 maggio 2018 – Laghi di Resina e Varano

Linea Blu – Quarta puntata del 28 aprile 2018 – Baia. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Quarta […] L'articolo Linea Blu – Quarta puntata del 28 aprile 2018 – Baia. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Linea Blu – Terza puntata del 21 aprile 2018 – Isole Pontine. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Terza […] L'articolo Linea Blu – Terza puntata del 21 aprile 2018 – Isole Pontine. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Linea Blu – Seconda puntata del 14 aprile 2018 – Delta del Po. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu 2018 | Seconda puntata […] L'articolo Linea Blu – Seconda puntata del 14 aprile 2018 – Delta del Po. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Linea Blu – Prima puntata del 7 aprile 2018 – Tavolara. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, torna con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’apuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu 2018 | Prima puntata |7 […] L'articolo Linea Blu – Prima puntata del 7 aprile 2018 – Tavolara. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Donatella Bianchi riparte con «Linea blu» : «Ora vi racconto la mia forma dell'acqua» : Lo scorso 22 marzo dove ha passato la Giornata mondiale dell'acqua? «A Fontanellato, un posto incantevole tra Parma e Fidenza dove c'è il Labirinto della Masone, il più grande del mondo, fatto da 200 ...

Clicca questa Linea Blu e accedi alla magia di bluemagic.site : rischio WhatsApp - cosa non fare : Più di qualche nostro lettore avrà ricevuto il messaggio "Clicca questa linea blu e accedi alla magia" in riferimento al sito bluemagic.site su WhatsApp in queste ore. Molti si staranno chiedendo di che cosa si tratta e se il link proposto sull'applicazione di messaggistica costituisca un pericolo: ebbene, un rischio c'è e va opportunamente esaminato. Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell'estensione privatamente.site che, in maniera ...

Il giornalista M. Zini presenta lo speciale "Lineapelle Summer 2019" su SKY BLU : ... con la produzione televisiva di Multimedia in collaborazione con la testata giornalistica Easy News Press Agency, mentre tutti i filmati registrati, saranno poi visibili in streaming, in modalità on-...