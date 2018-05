L’incontro tra una famiglia di Sulmona e i parenti di un ex prigioniero del Campo 78

In Corea L’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : Moon Jae-in ha convinto il leader nord Coreano Kim Jong-un che il luogo migliore per l’incontro con Donald Trump è la

L’incontro tra Corea del Nord e Corea del Sud - spiegato : Perché tutti quei sorrisi? È andato davvero così bene? E soprattutto: cosa succede adesso? The post L’incontro tra Corea del Nord e Corea del Sud, spiegato appeared first on Il Post.

Coree - venerdì si terrà L’incontro tra i leader : il primo dal 2007 : Coree, venerdì si terrà l’incontro tra i leader: il primo dal 2007 Il numero uno del Nord, Kim Jong-un, attraverserà il confine per incontrare il presidente sudcoreano Moon Jae-in nel villaggio di Panmunjeom, dove fu firmato l’armistizio nel 1953 Continua a leggere

Lotta - Frank Chamizo sfiderà Jordan Burroughs in un match stellare! L’incontro del secolo tra i due Campioni : Frank Chamizo e Jordan Burroughs si sfideranno il prossimo 17 maggio in quello che è già stato definito come il match del secolo per quanto riguarda la Lotta. A New York, nell’ambito dell’evento Beat The Streets, lo statunitense e l’italo-cubano si affronteranno in un incontro che si preannuncia spettacolare e che interesserà anche i non appassionati. I due contendenti non si sono mai incrociati in precedenza sulla materassina. ...

Riattivati contatti diretti tra Moon e Kim in attesa delL’incontro ufficiale : La riattivazione della «linea rossa» tra i leader dei due Paesi divisi dal 38mo parallelo è stata annunciata dalla Casa Blu, l’ufficio presidenziale sud-coreano, ripreso dall’agenzia di stampa sud-coreana Yonhap. La linea di comunicazione, che era stata interrotta da Pyongyang nel febbraio 2016, metterà in contatto diretto la Casa Blu con l’uffici...

M5s-Lega - al Vinitaly L’incontro c’è stato. Gnocchi mostra il video : “Ecco Di Maio e Salvini all’uscita” : “Secondo me bisognerebbe fare tre giorni di parlamento e 362 di Vinitaly”. Il giudizio è quello espresso da Gene Gnocchi nella sua copertina a DiMartedì su La7. “E infatti”, continua, “ecco cosa è successo: la Casellati è entrata sobria ed è uscita con il mandato esplorativo. La Meloni è entrata razzista ed è uscita con un Nero D’Avola. Pietro Grasso è entrato e uscito e non se ne è accorto nessuno. E poi guarda ...

L’incontro segreto tra Usa e Corea del Nord : Mike Pompeo, capo della Cia fino allo scorso 13 marzo oggi in attesa di occupare la scrivania da segretario di Stato americano, ha fatto una visita segreta in Corea del Nord durante il fine settimana di Pasqua e ha incontrato il leader Kim Jong-un. Lo afferma il Washington Post, citando due fonti. La notizia della visita è arrivata dopo che il presidente americano Donald Trump ha detto, ieri martedì 17 aprile, che gli Stati Uniti hanno ...

Migranti - la terapia di gruppo con italiani e stranieri (insieme) per superare traumi : come nasce la “cultura delL’incontro” : Può l’incontro con l’altro, con il diverso per cultura e religione, diventare un modo per curare problematiche psichiche? È il nuovo approccio che Alfredo Ancora, psichiatra e psicoterapeuta che da anni si occupa di transculturalità con il suo lavoro nei servizi psichiatrici territoriali di Roma e l’Università di Siena, ha provato sperimentando una psicoterapia di gruppo che mette insieme pazienti italiani e stranieri con vissuti differenti per ...

Consultazioni - colloquio tra il presidente Mattarella e Roberto Fico : L’incontro dura circa 20 minuti : È durato poco più di 20 minuti il colloquio tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Terminato l’incontro al Quirinale, Fico è rientrato a piedi a Montecitorio. Nessun commento sulle Consultazioni da parte di Fico che si è limitato a rispondere al saluto di alcune scolaresche e a stringere la mano ad alcuni passanti nel corso della sua camminata. “Buon lavoro, buona Pasqua ...

In Grey’s Anatomy 14×17 la magia delL’incontro di Meredith e Nick e il disagio dell’addio tra Teddy e Owen (recensione e promo 14×18) : Due importanti guest star e tre filoni del racconto hanno fatto di Grey's Anatomy 14x17 un episodio di gran lunga più interessante dei precedenti di questa seconda parte di stagione. L'episodio diretto da Kevin McKidd si è rivelato determinante per almeno tre protagonisti, ciascuno a suo modo: le vite di Meredith, April ed Owen potrebbero non essere più le stesse dopo gli incontri realizzati in One Day Like This. L'atteso arrivo di Scott ...

“Giù le mani da mia figlia!”. C’è posta per te - dramma della disperazione. Finisce in rissa L’incontro tra Enzo e i genitori. Parole durissime che sollevano la reazione del pubblico. Maria - da una parte - osserva e scuote la testa. Senza speranza : Ancora una storia difficile. Ancora un brutto caso di Maria De Filippi che stavolta rimane di sasso. La storia di Maurizio e Tina è infatti una di quelle che tocca il cuore e che lo fa sanguinare. Parla di un rapporto perso e di un amore che con tutte le forze cercano di recuperare. Maria ascolta, il pubblico rumoreggia, si divide, ma alla fine la storia si chiude come peggio non potrebbe tra le lamentele dei presenti in sale e una ...

Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci : L’incontro tra la prof. e Nicole (video) : Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci: è lui la sua prima scelta. La docente di canto Paola Turci, ad Amici di Maria De Filippi cambia idea e sostituisce Nicole con Einar. La cantante Nicole era il primo nome della lista di Paola Turci per quanto riguarda i concorrenti da portare alla fase serale ma, dopo le ultime esibizioni e dopo la puntata di sabato scorso, la docente ha cambiato idea e ha voluto comunicarlo personalmente a ...

“Flavio può dormire qui?”. Isola dei Famosi - sentito la risposta di Montrucchio? Lacrime (anche in studio) e romanticismo alle stelle per L’incontro tra Alessia Mancini e il marito. Il pubblico è compatto : “Il momento più bello di tutta la puntata” : Per moltissimi fan dell’Isola dei Famosi l’incontro tra Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio è stato il momento più emozionante dell’ottava puntata. Forse perché non era ancora arrivata la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma questa è un’altra storia. Gli inguaribili romantici avranno avuto la pelle d’oca quando la ex stellina di Non è la Rai, che oltre ad aver superato indenne ...