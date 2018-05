Licia Colò | Occorre un' agricoltura a misura d' uomo | ecologica e sostenibile

Licia Colò torna in Rai? : ... la conduttrice in lizza per sostituire alla guida di Voyager Roberto Giacobbo, che ha lasciato da un paio di mesi la Rai per passare a Focus, nuovo canale Mediaset dedicato alla scienza. Licia lasci ...

“Ecco dov’era finita”. Indimenticabile Licia Colò - era scomparsa da anni. Ora - però - è tornata e la sua vita cambia di nuovo : Bella, bionda, con quegli occhi azzurri che bucavano gli schermi e spaccavano i cuori. Per anni Licia Colò è stata l’inseparabile compagna di viaggio dei pomeriggio italiani. Con il suo “Alle Falde del Kilimangiaro”, aveva saputo unire amore per il sapere e simpatia, insegnando al pubblico ad amare la natura. Poi, come un fulmine a ciel sereno, era arrivata la separazione. Succedeva 4 anni fa. Quattro anni di mutismo tra lei e mamma Rai al quale ...

Licia Colò/ Addio a Raitre - cambia tutto su Tv2000 : "Andare via non è stato semplice - ma..." : Il nuovo format su TV 2000, il rapporto di coppia e la maternità: Licia Colò si racconta e nel farlo ripercorre i motivi che hanno determinato il suo Addio a Raitre. (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:26:00 GMT)

