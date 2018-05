Libere combattutissime a Jerez | Crutchlow davanti

motorinolimits

(Di sabato 5 maggio 2018) Nella prima giornata di primedel GP di Spagna aa dominare è stato Cal(LCR Honda Castrol), con 15 piloti in un secondo, i primi quattro in 0,9s e tutti e 25 in poco più di 2 secondi. Secondo tempo per Dani Pedrosa (Repsol Honda), seguito da Johann Zarco (Monster Yamaha …