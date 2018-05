LIbano al voto per non fare la fine della Siria

huffingtonpost

(Di sabato 5 maggio 2018) Unper allontanare lo "spettro"no. E per cercare di mantenere in vita un modello politico-istituzionale più unico che raro nel dissestato quadrante mediorientale. Ildomani torna a votare per le legislative dopo nove anni di pausa: per due volte il Parlamento si era prolungato il mandato. Il ritardo - annota Ugo Tramballi, tra i più seri ed equilibrati conoscitorirealtà mediorientale. "ha due cause: l'ufficiale era la necessità di riformare il sistema elettorale; l'implicita è la guerra in, il timore di aumentare la tensione con una campagna elettorale ed essere risucchiati dal caos oltre la frontiera. Il Paese ne aveva visto l'abisso quando tre anni fa Hezbollah, il movimento sciita filo-iraniano, aveva mandato i suoi miliziani a combattere accanto a Bashar Assad. Come reazione l'Isis era penetrato nel Nord dele ...