L’Hellas Verona è retrocesso in Serie B

Nuovo sponsor tecnico per L’Hellas Verona : accordo con Macron fino al 2023 : Il club veneto e il brand sportivo hanno raggiunto un accordo valido a partire dal 1° luglio 2018 L'articolo Nuovo sponsor tecnico per l’Hellas Verona : accordo con Macron fino al 2023 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DalL’Hellas Verona al terrorismo : espulso dall’Italia ex calciatore senegalese : Dall’Hellas Verona al terrorismo: espulso dall’Italia ex calciatore senegalese Il giovane sengalese avrebbe iniziato a odiare l’Occidente dopo la sua espulsione dalla squadra: immediato l’intervento della digos di Vicenza Continua a leggere L'articolo Dall’Hellas Verona al terrorismo: espulso dall’Italia ex calciatore senegalese proviene da NewsGo.