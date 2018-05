Lezione sull' Olio Dop Riviera Ligure per gli studenti degli alberghieri liguri

Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante Lezione sulla sicurezza - studente ferito : Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante lezione sulla sicurezza, studente ferito Il docente ha portato in classe una pistola ma, mentre faceva vedere come usarla, ha fatto partite per sbaglio un colpo innescando nuove polemiche in Usa sull’uso delle armi a scuola.Continua a leggere Il docente ha portato in classe una pistola ma, […] L'articolo Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante lezione sulla sicurezza, ...