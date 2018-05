L' Europa ha fretta | stallo da superare

ilgiornale

: @ManlioDS @StaseraItalia @rete4 @luigidimaio @Mov5Stelle @M5S_Camera @M5S_Senato @M5S_Europa @Lombard5stelle… - INazionalista : @ManlioDS @StaseraItalia @rete4 @luigidimaio @Mov5Stelle @M5S_Camera @M5S_Senato @M5S_Europa @Lombard5stelle… - snowmalec : tutta l'europa sta sotto diciottomila treni per i metamoro e l'eurovision non è nemmeno cominciato IMPARANO IN FRETTA -

(Di sabato 5 maggio 2018) 'È comprensibile la preoccupazione di Bruxelles per lodella situazione politica in Italia, ma che occorresse tempo per definire un quadro oggettivamente difficile da comporre era risaputo'. ...