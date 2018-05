Lettera di una docente | “Sanatoria DM esclude giovani laureati”

Il Nobel Letteratura 2018 non verrà assegnato? Non mi pare una grave perdita : Quest’anno non verrà assegnato il Nobel per la Letteratura. E’ la prima volta che accade dal 1943, ma allora c’era la guerra. Jean-Claude Arnault di professione fotografo e marito di una giurata, la poetessa Katarina Frostenson, è stato accusato di aver molestato 18 donne, tra cui anche la principessa Victoria di Svezia. E’ anche sospettato di aver usufruito dei fondi dell’Accademia svedese per il suo locale a Stoccolma. Insomma un bel tipetto. ...

Lei Jun scrive una Lettera aperta ai suoi fan - mentre Xiaomi si adegua elle norme sulla privacy : Anche Xiaomi adegua le proprie policy relative alla Pruvacy, per rispondere alla nuova normativa europea. Nel frattempo Lei Jun scrive una lunga lettera ai fan, cercando di rispondere alla domanda "Chi è Xiaomi e che cosa sta cercando?" L'articolo Lei Jun scrive una lettera aperta ai suoi fan, mentre Xiaomi si adegua elle norme sulla privacy proviene da TuttoAndroid.

Fragments di Giulia Berto - a Parigi la mostra fotografica su un amore distante : "Una Lettera d’amore che si rivela lentamente attraverso il mare che ci separa" : Nel 1977 così scriveva Roland Barthes del suo alfabeto dell'amore, "Frammenti di un discorso amoroso": "un ritratto, non psicologico, bensì strutturale: presenta la collocazione di qualcuno che parla dentro di sé, amorosamente, di fronte all'altro (l'oggetto amato), il quale invece non parla". Allo stesso modo, ma per immagini, parla Giulia Berto."Fragments" è l'emozionante biografia solitaria di una fotografa che da ...

La Lettera aperta del fratello di Meghan Markle : "Caro Harry - sei in tempo : lascia mia sorella. Sta recitando una parte - ti farà diventare matto" : In una lettera aperta, pubblicata dal settimanale In Touch, il fratello di Meghan Markle torna ad attaccare la sorella. Da quando l'ex attrice di Suits è salita alla ribalta delle cronache per la sua storia d'amore con il principe Harry, diversi membri della famiglia non hanno lesinato interviste ai tabloid, nelle quali esprimono aspre critiche alla sorella, colpevole, a loro dire, di aver dimenticato le sue radici. Questa volta il ...

Milano - licenziata dopo un tumore scrive una Lettera aperta a papa Francesco : La 53enne che ha perso il lavoro presso il Piccolo Cottolengo di Milano si è rivolta al Pontefice chiedendo un intervento per riavere l'occupazione, "che vivo...

“Non ho concluso granché” : i timori di Albert Einstein in una Lettera alla sorella : L’archivio privato di Maja Winteler-Einstein (1881-1951), sorella minore del noto scienziato Albert Einstein (1879-1955), sarà messo in vendita online dalla casa d’aste Christie’s di Londra dal 2 al 9 maggio: le carte che andranno in vendita, spiega Christie’s, rivelano “la faccia nascosta e privata” del noto scienziato, compresi i pensieri su questioni private e sulla fama. Albert Einstein e Maja vissero ...

Siena - donna si toglie la vita dandosi fuoco : in una Lettera le accuse ad un santone : Siena, donna si toglie la vita dandosi fuoco: in una lettera le accuse ad un santone Nella missiva, indirizzata al comandante dei carabinieri, la donna parlava di una presunta truffa di cui sarebbe stata vittima Continua a leggere

Siena - donna si toglie la vita dandosi fuoco : in una Lettera le accuse ad un santone : Nella missiva, indirizzata al comandante dei carabinieri, la donna parlava di una presunta truffa di cui sarebbe stata vittima

Dj Avicii - la rivelazione straziante della famiglia : spunta una Lettera - perché l'ha fatta finita : Il dj Avicii, morto lo scorso 20 aprile in Oman a 28 anni, 'voleva pace' e 'non poteva più andare avanti'. È quanto scrive la famiglia in una lettera aperta di cui AFP ha preso visione. 'Lottava ...

'Avicii morto suicida' - i familiari rivelano : l'addio in una Lettera : LEGGI ANCHE ----> L'incredibile documentario su Netflix 'Non era fatto per quel mondo, adesso ha trovato pace', avrebbero rivelato ai tabloid dei parenti stretti del musicista norvegese. Ma si ...

'Avicii si è suicidato' - i familiari rivelano : l'addio in una Lettera : «Avicii si è suicidato». Lo rivelano alcuni famigliari del dj e produttore morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman. Secondo il settimanale People, che cita Variety, l'autore 28enne di "Wake me up" non avrebbe retto al peso dello showbusiness.

Amici : la mamma di Biondo scrive una Lettera a Heather Parisi : Amici 2018: la mamma di Biondo e la lettera aperta a Heather Parisi Durante la diretta di Amici dello scorso sabato, la ballerina Heather Parisi fa delle critiche al cantante Biondo della Squadra Bianca. A questo punto arriva una lettera scritta da parte della mamma del cantante. Biondo è stato accusato dalla Parisi di imbrogliare […] L'articolo Amici: la mamma di Biondo scrive una lettera a Heather Parisi proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018 - la mamma del concorrente Biondo scrive una Lettera a Heather Parisi : “Sono sconcertata da come ha trattato mio figlio” : “Tu ti rendi conto che in questa gara di canto stai barando, stai imbrogliando, tu non canti, stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato“: a parlare così è Heather Parisi che, durante l’ultima puntata di Amici, ha parlato con estrema schiettezza a Biondo, concorrente del talent di Maria De Filippi. La ballerina, membro della commissione esterna del programma (che da questa edizione ha ...

Amici 2018 - la mamma di Biondo replica con una Lettera aperta alle accuse di Heather Parisi : “linciaggio mediatico” : Amici 2018, la madre di Biondo contro la showgirl americana Heather Parisi: “linciaggio mediatico”. Nell’ultima puntata di Amici il serale si è sviluppata una stuzzicante querelle tra la ballerina Heather Parisi e il rapper Biondo. Il ragazzo alunno di Amici il talent di Maria De Filippi non brilla certo per originalità, dal momento che imita le movenze e il look di Justin Bieber, che indubbiamente è l’idolo delle ragazzine. Amici 2018, la madre ...