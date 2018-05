Le proteste nella Striscia di Gaza | spiegate

Armenia - svolta nella crisi : il partito Repubblicano appoggerà il leader delle proteste : Armenia, svolta nella crisi: il partito Repubblicano appoggerà il leader delle proteste Dopo che il primo maggio si erano rifiutati di sostenere Nikol Pashinyan come primo ministro, dopo le ultime proteste hanno assicurato il proprio voto Continua a leggere

Un altro venerdì di proteste nella Striscia di Gaza : Un palestinese è stato ucciso dai tiratori scelti israeliani e oltre 200 sono stati feriti, nel giorno finora meno violento dall'inizio delle manifestazioni The post Un altro venerdì di proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

No Tap - gli scontri nella notte a Melendugno. Oggi proteste davanti alla questura di Lecce per l’attivista arrestato : Disordini nella notte del 10 aprile a Melendugno per il tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno, la via che i mezzi Tap percorrono per arrivare al cantiere del gasdotto. Uno degli attivisti, Savino Pellegrino, ritenuto responsabile di aver dato fuoco ad un cassonetto, è stato condotto in questura. L’arresto dell’attivista ha portato alle proteste da parte ...

Un’altra giornata di proteste nella Striscia di Gaza : Sono in corso manifestazioni negli stessi posti di venerdì scorso, al confine con Israele: per ora non ci sono scontri The post Un’altra giornata di proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Scontri a Gaza - Israele dice no a commissione d'inchiesta. Nella Striscia in migliaia preparano nuove proteste : 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili', ha detto Netanyahu riferendosi alla guerra delle Forze armate ...

Sono riprese le proteste nella Striscia di Gaza : E si Sono svolti i funerali dei 17 palestinesi uccisi venerdì dall'esercito israeliano, il cui comportamento è stato lodato da Netanyahu The post Sono riprese le proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

16 morti nelle proteste nella Striscia di Gaza : L'esercito israeliano ha sparato e lanciato lacrimogeni per disperdere le migliaia di persone che si sono radunate ieri lungo il confine con Israele The post 16 morti nelle proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani A Palermo ristampate nella notte 200mila schede - erano nei seggi sbagliati. proteste degli elettori E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

