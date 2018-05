Le métier de la critique : il Sessantotto - stagione fra utopia e realtà : Non è facile raccontare del fenomeno socioculturale che va sotto il nome di Sessantotto. Che, a cinquant’anni di distanza, suscita ancora dibattiti e interrogativi. Su come si è originato, sugli obiettivi che si era preposto e sull’eredità che ha lasciato. Ma, per capire il significato di cui il movimento è stato investito occorre fare un […]

Le métier de la critique : incontrare Anaïs Nin – appunti di un viaggio nell’anima : Ricordo la prima volta che mi parlarono di lei: “Devi conoscerla, ti piacerebbe molto” disse M., amica di letture e di esplorazioni identitarie. Io ero una ragazzina affamata di ‘parole guida’, una ricercatrice di libri indimenticabili. Volevo ascoltare voci che mi penetrassero l’anima. Cominciai a osservarla tra le righe di “Uccellini”[1] creandomi di lei un’impressione […]

Le métier de la critique : il Sessantotto - stagione fra utopia e realtà : Non è facile raccontare del fenomeno socioculturale che va sotto il nome di Sessantotto. Che, a cinquant’anni di distanza, suscita ancora dibattiti e interrogativi. Su come si è originato, sugli obiettivi che si era preposto e sull’eredità che ha lasciato. Ma, per capire il significato di cui il movimento è stato investito occorre fare un […]

Le métier de la critique : il Sessantotto - stagione fra utopia e realtà : Non è facile raccontare del fenomeno socioculturale che va sotto il nome di Sessantotto. Che, a cinquant’anni di distanza, suscita ancora dibattiti e interrogativi. Su come si è originato, sugli obiettivi che si era preposto e sull’eredità che ha lasciato. Ma, per capire il significato di cui il movimento è stato investito occorre fare un […]

Le métier de la critique : la storia del corsaro Dragut Rais - un uomo oltre il mito : “Cranio rotondo, chioma folta a crespe naturali, collo carnoso, poca barba, labbra strette, naso perfettissimo, pomelli rilevati, liscia la pelle, e l’occhio fisso.” ? Abate Alberto Guglielmotti I libri di storia per anni, a partire dal 1492 puntano la quasi totale attenzione alle politiche espansive degli stati europei verso le Americhe. Gli occhi del mondo odierno […]

Le métier de la critique : la storia del corsaro Dragut Rais - un uomo oltre il mito : “Cranio rotondo, chioma folta a crespe naturali, collo carnoso, poca barba, labbra strette, naso perfettissimo, pomelli rilevati, liscia la pelle, e l’occhio fisso.” ? Abate Alberto Guglielmotti I libri di storia per anni, a partire dal 1492 puntano la quasi totale attenzione alle politiche espansive degli stati europei verso le Americhe. Gli occhi del mondo odierno […]

Le métier de la critique : Siddharta Gautama ed il rapimento di Panchen Lama - fra leggenda e vita reale : “Per conseguire l’Illuminazione io sono nato, per il bene degli esseri senzienti; questa è la mia ultima esistenza nel mondo”. Buddha. Semplicemente Buddha. Così è conosciuto il fondatore del Buddhismo, il cui nome originale, in sanscrito, è Siddharta Gautama. Religione fra le più antiche e diffuse al mondo, col termine Buddhismo si disegna un […]

Le métier de la critique : Siddharta Gautama ed il rapimento di Panchen Lama - fra leggenda e vita reale : “Per conseguire l’Illuminazione io sono nato, per il bene degli esseri senzienti; questa è la mia ultima esistenza nel mondo”. Buddha. Semplicemente Buddha. Così è conosciuto il fondatore del Buddhismo, il cui nome originale, in sanscrito, è Siddharta Gautama. Religione fra le più antiche e diffuse al mondo, col termine Buddhismo si disegna un […]

Le métier de la critique : Siddharta Gautama ed il rapimento di Panchen Lama - fra leggenda e vita reale : “Per conseguire l’Illuminazione io sono nato, per il bene degli esseri senzienti; questa è la mia ultima esistenza nel mondo”. Buddha. Semplicemente Buddha. Così è conosciuto il fondatore del Buddhismo, il cui nome originale, in sanscrito, è Siddharta Gautama. Religione fra le più antiche e diffuse al mondo, col termine Buddhismo si disegna un […]

Le métier de la critique : Siddharta Gautama ed il rapimento di Panchen Lama - fra leggenda e vita reale : “Per conseguire l’Illuminazione io sono nato, per il bene degli esseri senzienti; questa è la mia ultima esistenza nel mondo”. Buddha. Semplicemente Buddha. Così è conosciuto il fondatore del Buddhismo, il cui nome originale, in sanscrito, è Siddharta Gautama. Religione fra le più antiche e diffuse al mondo, col termine Buddhismo si disegna un insieme […]

Le métier de la critique : A latere di Solo bagaglio a mano : Ogni cosa ha inizio, durata e fine. Banale, ma vero. A fasi alterne ne abbiamo consapevolezza, ma sotto sotto ci dispiace davvero molto. Soprattutto se il prodotto con data di scadenza siamo noi, la nostra vita, quel sé così caro, pettinato, blandito, accarezzato quasi, che si sostanzia di una sua ragion unica, l’essere (appunto) vivo. […]

Le métier de la critique : A latere di Solo bagaglio a mano : Ogni cosa ha inizio, durata e fine. Banale, ma vero. A fasi alterne ne abbiamo consapevolezza, ma sotto sotto ci dispiace davvero molto. Soprattutto se il prodotto con data di scadenza siamo noi, la nostra vita, quel sé così caro, pettinato, blandito, accarezzato quasi, che si sostanzia di una sua ragion unica, l’essere (appunto) vivo. […]