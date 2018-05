Le ‘fiche’ di Dante Il mistero volgare della Divina Commedia

ilfattoquotidiano

Le 'fiche' di Dante - L'invitato speciale:

(Di sabato 5 maggio 2018) Al fine de le sue parole il ladro, le mani alzò con amendue le fiche, gridando: “Togli, Dio, ch’a te le squadro!” Sono i versi iniziali del XXV canto dell’Inferno. Li abbiamo sottoposti per gioco, perché provassero a interpretarli, ad alcuni studentiscuola secondaria fra i tanti che hanno partecipato alla Festa di scienza e filosofia di Foligno (27-30 aprile). Chi avrà la pazienza di guardare il filmato che abbiamo realizzato per l’occasione scoprirà se i nostri dantisti in erba (che quel canto a scuola non l’hanno affrontato) se la sono cavata. Di seguito la mia interpretazione dei tre misteriosi versischi, che spiego anche nel video. Vanni Fucci alza le braccia e, con le mani atteggiate a un gesto osceno, bestemmia Dio. È da scartare senz’altro l’ipotesi cheAlighieri ci presenti qui una particolare versione del dito medio eretto, magari con l’indice (meglio ...