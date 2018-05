Lazio - i corpi trovati in mare sono compagna e figlia dell’imprenditore scomparso in una gita : Lazio, i corpi trovati in mare sono compagna e figlia dell’imprenditore scomparso in una gita Appartengono alla compagna di 31 anni e alla figlia di due anni dell’imprenditore originario di Mondragone (Caserta), Pierluigi Iacobucci. Erano scomparsi lo scorso 2 maggio dopo essere usciti in mare con una moto d’acqua. Il corpo di lui era stato […]