Sono 592.000 gli addetti che nel 2017 hanno svolto un'attività lavorativa nel nostro Paese per meno di 10 ore a settimana. Di questi, 389.000 hanno prestato servizio come dipendenti e gli altri 203.000 come lavoratori autonomi. Dal 2014 il numero di questi lavoratori è in lievesia a seguito della ripresa occupazionale sia per la riforma dei voucher del 2017,che ha "aumentato" il ricorso alirregolare.I numeri sono dell'Ufficio studi delladi Mestre,che sottolinea come la cosiddetta 'gig economy' incida ancora poco.(Di sabato 5 maggio 2018)