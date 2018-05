Lavori via Marina | traguardo lontano | c' è ancora un chilometro da rifare

Vicenza - Lavori in notturna in viale della Scienza : Anche i veicoli che percorreranno viale della Scienza provenendo da Altavilla Vicentina, in direzione di Vicenza, non troveranno alcuna variazione. Nelle notti del 10 e dell'11 maggio, dalle 21 alle ...

Lesegno - via libera ai Lavori post alluvione sulle sponde del torrente Corsaglia : SERGIO RIZZO - Durante gli eventi alluvionali del novembre 2016, il torrente Corsaglia ha provocato importanti fenomeni di esondazione in una vasta area golenale posta a monte del ponte ad archi sulla ...

Sicilia : conclusi in anticipo Lavori Anas su viadotto Morello - riapre Pa-Ct : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – Anas comunica che alle ore 19 di oggi “si concluderà l’intervento localizzato di manutenzione straordinaria di una soletta del viadotto Morello che, nella giornata di giovedì 19 aprile, aveva reso necessaria la chiusura dell’autostrada per i veicoli diretti verso Palermo lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania”. “Grazie all’impegno dell’impresa incaricata da Anas ...

Sicilia : conclusi in anticipo Lavori Anas su viadotto Morello - riapre Pa-Ct : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Anas comunica che alle ore 19 di oggi "si concluderà l’intervento localizzato di manutenzione straordinaria di una soletta del viadotto Morello che, nella giornata di giovedì 19 aprile, aveva reso necessaria la chiusura dell’autostrada per i veicoli diretti verso Paler

A10 - Lavori sul viadotto Polcevera : chiuso l'allacciamento tra la A7 e l'aeroporto : Tags: a10 chiusura autostrada cronaca genova manutenzione viadotto Polcevera notizie liguria percorso alternativo Precedente

Vicenza. Completamento Lavori marciapiede di strada di Saviabona : L’assessorato alla cura urbana del Comune di Vicenza segnala che saranno eseguiti i lavori di Completamento del marciapiede di strada di

Via Marina - le mani dei clan sui Lavori. 'Pax mafiosa per imporre il racket' : Pare che di fronte a quell'affare si siano fermate pure le armi, dando spazio a una sana forma di diplomazia criminale. Hanno fatto questo ragionamento: evitare scontri diretti, evitare agguati, ...

Sicilia : Lavori sul viadotto Morello - chiuso per una settimana tratto A19 Palermo-Catania : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Rimarrà chiusa fino alla prossima settimana la carreggiata in direzione Palermo del viadotto Morello sull'autostrada A19 Palermo-Catania. La chiusura, annunciata dall'Anas dopo alcune verifiche effettuate questa mattina, sarà necessaria per consentire un intervento di

Agnelo-Diaco : Lavori scolmatore Via Campotosto quasi ultimati : Roma – Alessandra Agnello e Daniele Diaco, rispettivamente Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Ancora un risultato positivo in arrivo per i cittadini romani. Entro la fine del 2018 verrà definitivamente risolta l’annosa questione dello scolmatore di via Campotosto, Municipio IV. È quanto riferito in Commissione ...

Via Tiburtina : «Iniziano i Lavori» Risolto contenzioso con 14 - 5 milioni : Ripartono i lavori sulla via Tiburtina, forse - dopo 10 anni - l'odissea lunga dieci anni è giunta al termine. Ad annunciare la novità - auspicata da tanti romani che in questi anni hanno patito ...

E' morto il regista Vittorio Taviani : ha firmato capoLavori del cinema italiano : E’ morto a Roma Vittorio Taviani, il regista era malato da tempo. Aveva 88 anni Taviani e nella sua lunga carriera ha firmato capolavori importanti della storia del cinema italiano. Tra i film che lo hanno reso famoso in tutto...

Vittorio Taviani è morto - insieme al fratello regista di capoLavori come Padre Padrone : E' morto a Roma, malato da tempo, il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone (Palma d'oro a Cannes nel '77) a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire (Orso d'oro a Berlino).Lo annuncia all'ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia non ci saranno camera ardente ne funerali ma il corpo del regista ...

Vicenza - Lavori stradali in viale del Sole - dal 12 aprile disagi al traffico : A partire da giovedì 12 aprile , l'assessorato alla cura urbana darà il via ad un intervento di rifacimento delle caditoie su viale del Sole , nel tratto compreso tra la rotatoria dell'Albera e via ...

Gela : Arancio (Pd) - entro 2019 al via Lavori per nuovo porto : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "entro il 2019 possiamo aspettarci la posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo porto darsena di Gela, un progetto per il quale non ci sarà una frammentazione in lotti ma un bando complessivo". Lo ha annunciato il deputato regionale del Pd Giuseppe Arancio