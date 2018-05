LAV contro il Circo Martin a Susa

Debora Serracchiani - lo scandalo del suo socio contro le LAVoratrici : sciopero vietato alle donne : Scoppia una grana imbarazzante per l'ex vicesegretario del Pd Debora Serracchiani . Ormai libera da ogni impegno politico, fuori dalla segreteria del partito e finito il mandato da governatore del ...

Ilva - i 14mila LAVoratori di Taranto verso lo sciopero contro il piano Mittal : Vertice al Comune con i sindacati e il sindaco Melucci che ha annunciato il ritiro del ricorso contro il decreto ambientale. Assente il governatore Emiliano....

Bolzano - LAVoratori in nero controllati col gps utilizzato per i cani : sette denunce : lavoratori in nero impiegati 15 ore al giorno per 500-700 euro al mese sotto il controllo della stessa tecnologia gps utilizzata nei collari dei cani : è il caso di caporalato scoperto dalla Guardia ...

Blitz della Finanza a Bolzano : LAVoratori in nero e controllati con il gps : lavoratori in nero costretti a lavorare sotto il controllo del Gps. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Bolzano che ha portato alla luce il caso di una quarantina di immigrati, soprattutto ...

Cina - un cappello per controllare le onde cerebrali dei LAVoratori : così le aziende aumentano efficienza e profitti : Negli Stati Uniti e in Svezia è un chip sottopelle ad aumentare l’efficienza dei lavoratori. In Cina basta un cappello. Secondo quanto riporta il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, la Repubblica popolare è il primo paese al mondo ad avere adottato su larga scala una tecnologia in grado di monitorare emozioni e altre attività mentali sul posto di lavoro. Si tratta di sensori wireless, applicabili ai normali berretti e caschi ...

Roma - capoLAVoro sfiorato Non basta il 4-2 al Liverpool Giallorossi contro l’arbitro : «Che errori - serve la Var»foto : Troppi errori difensivi per la banda Di Francesco, la splendida corsa europea si ferma alla notte di Anfield. Saranno gli inglesi a sfidare la corazzata Real Madrid

1 maggio - flash mob Cgil contro morti sul LAVoro - polemica per concerto in piazza : Pescara - flash mob contro le morti sul lavoro della Cgil a Pescara a piazza Italia davanti al Comune di Pescara: 'No al lavoro che uccide'. Una lunga scritta esposta anche per prendere posizione contro la scelta del Comune di organizzare il concertone di piazza Salotto ''senza parlare dei temi del lavoro, ma solo come evento turistico aggregativo: noi siamo per la celebrazione dei valori fondanti del lavoro e come sindacati ...

PRIMO MAGGIO- GN LECCE : "CONTRO LA SVENDITA DELLE NOSTRE IMPRESE. DIFENDIAMO IL LAVORO E IL PRODOTTO ITALIANO" : È così per il nord dello S tivale, motore trainante dell'economia tricolore, l o è ancor di più per il nostro S u d , tristemente dimenticato e sempre più abbandonato a se stesso e in difficoltà.

Napoli - studenti contro l’alternanza scuola-LAVoro il 1 maggio. “In questo giorno è inopportuna” : A guastare la festa del Primo Maggio agli studenti del liceo “Garibaldi” di Napoli ci si è messa l’alternanza scuola-lavoro. La classe quarta del classico avrebbe dovuto presentarsi alle nove al Pio Monte della Misericordia come programmato ma i ragazzi hanno alzato la voce attraverso una protesta via Facebook e fatto cancellare la data. Un passo indietro concordato tra la fondazione che gestisce il monumento e il liceo che avevano programmato ...

Le ragazze del Volley Grosseto vincono di misura contro il fanalino di coda PalLAVolo Versilia : Per la cronaca la gara contro la Pallavolo Versilia si è poi è poi finita al tie-break del quinto set, vinto dalle grossetane per 16/14. Questi i risultati delle gare in programma lo scorso sabato 28 ...

Trump : 'Bene le Coree - LAVoriamo sull'incontro con Kim' : "Le cose procedono molto bene, si lavora per fissare data e luogo per l'incontro con la Corea del Nord". Donald Trump esprime così il suo ottimismo per gli sviluppi sulle Coree, comunicando in un ...

Rimini - azienda regala biscottini alla marijuana ai dipendenti : 'Contro lo stress da LAVoro' : Una società riminese, la Black marketing guru, startup di giovani manager della comunicazione e marketing su Internet, ha deciso di aggiungere ai benefit per i 30 dipendenti tisane e biscotti alla ...