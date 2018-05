L' attore Lorenzo Crespi in lista con De Luca

Messina : L’attore Lorenzo Crespi si candida al Consiglio comunale : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) – “Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un’occasione. Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l’emarginazione sociale e ...

Messina : L’attore Lorenzo Crespi si candida al Consiglio comunale : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) – “Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un’occasione. Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l’emarginazione sociale e ...

Messina : L'attore Lorenzo Crespi si candida al Consiglio comunale : "Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un'occasione. Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio ...

LORENZO CRESPI : “BARBARA - MI VUOI AL GRANDE FRATELLO?”/ L'attore vuole tornare in tv dopo il “caso” Ballando : LORENZO CRESPI: “BARBARA, mi VUOI al GRANDE FRATELLO?”. L'attore si propone alla D'Urso nel corso di Domenica Live, i social lo attaccano. Le ultime notizie sulla proposta alla conduttrice(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:07:00 GMT)

Lorenzo Crespi : “Barbara - mi vuoi al Grande Fratello?”/ L'attore si propone alla D'Urso - i social lo attaccano : Lorenzo Crespi: “Barbara, mi vuoi al Grande Fratello?”. L'attore si propone alla D'Urso nel corso di Domenica Live, i social lo attaccano. Le ultime notizie sulla proposta alla conduttrice(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Lorenzo Crespi/ L'attore sta ancora male : "La salute fa i capricci - è una brutta botta" (Domenica Live) : Lorenzo Crespi torna ospite a Domenica Live? L'attore annuncia la sua presenza nella puntata di oggi 25 marzo, poi svela di stare ancora molto male...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:20:00 GMT)

“Vogliono farmi uccidere”. Paura per Lorenzo Crespi. L’attore ha confessato i suoi problemi economici e di salute e adesso viene fuori il retroscena inquietante. Sui social il grido disperato e la preoccupazione per la sua incolumità fisica : “Devo parlare prima che mi sparino…” : Da anni di lui si erano perse le tracce. Lorenzo Crespi ha quasi detto addio alla sua carriera da attore, pochissime scritture e il vuoto intorno, così ha detto lui. Questa situazione lavorativa lo ha messo in ginocchio e dalle stelle è passato alle stalle. Inoltre, un grave problema di salute ha contribuito a peggiorare questa condizione così precaria. Ma lui non si arrende e dai social, su cui è attivissimo, ha denunciato le ...

Lorenzo Crespi da Barbara D'Urso/ Il dramma dell'attore : il web si divide (Domenica Live) : Lorenzo Crespi è stato ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. L'attore ha parlato del momento difficile che sta vivendo: il web si divide sulla sua situazione.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:39:00 GMT)

“Disumani… cosa mi hanno fatto.” Prosegue il dramma di Lorenzo Crespi. In questi giorni l’ex attore ha denunciato la sua situazione : malato e indigente - non ha dove vivere. Ma adesso tutto è precipitato e quello che sta passando lo sta distruggendo : Il dramma di Lorenzo Crespi Prosegue senza sosta. Solo qualche giorno fa sul suo profilo Instagram l’ex attore aveva denunciato la sua difficile situazione, dovuta a problemi di salute. Una malattia ai polmoni gli ha impedito in questi anni di lavorare, dal 2014, e adesso si trova in condizioni di indigenza. “Non sono riusciti a organizzare il ricovero per oggi. Dicono domani mattina perché ci devo stare almeno tre giorni e mi devono ...

LORENZO CRESPI - "MORIRÒ PRESTO!"/ "Un lavoro per un grande attore" : l'appello sui social : LORENZO CRESPI sta vivendo un momento difficile e rischia grosso per la sua salute: su Twitter, annuncia la presenza a Domenica Live per rispondere a tutte le critiche.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 13:09:00 GMT)

Il dramma di Lorenzo Crespi - l'attore povero e malato fa un annuncio shock : 'morirò presto' : Lorenzo Crespi scrive un lungo post Instagram in cui annuncia di stare molto male, l'attore messinese ad un passo dal baratro: ecco il suo sfogo Lorenzo Crespi , attore messinese, urla il suo dolore ...