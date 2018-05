L’attore Jeffrey Tambor | accusato di molestie sessuali da due donne | parteciperà alla

L’addio di Jeffrey Dean Morgan a Carl Grimes in The Walking Dead : L’attore contro l’uscita di scena di Chandler Riggs : Anche il Negan di The Walking Dead ha un cuore, almeno lontano dal set e dalla telecamera e così ecco un emozionato e sconvolto Jeffrey Dean Morgan dire addio al suo Carl Grimes e non solo. Chandler Riggs mancherà a tutti, mancherà a tutti coloro che hanno guardato la serie sin dal primo episodio e a chi, come Andrew Lincoln, ha condiviso con lui il set sin dall'inizio. Nonostante il suo arrivo nella serie solo un paio di anni fa, anche ...