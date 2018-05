L' appello del figlio di Guido Manca | Aiutatemi a ritrovarlo

Due velisti dispersi nell'Oceano Atlantico - L'appello della moglie dello skipper : 'Continuate a cercarli' : Uno skipper spezzino di 53 anni, Aldo Revello, risulta disperso nell'Oceano Altantico insieme ad un suo amico, il marinaio romeno Antonio Voinea, dal 2 maggio. A dare l'allarme è la moglie dello ...

Skipper italiano disperso nell'Oceano Atlantico con velista romeno/ Ultime notizie : l'appello della moglie : Skipper italiano disperso nell'Oceano Atlantico con velista romeno: l'appello disperato della moglie. Le Ultime notizie sulle ricerche di Aldo Revello e Antonio Voinea(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:25:00 GMT)

L’appello della boxeur disabile ai ladri della sua auto : “Ridatemi almeno la mia gamba” : L’appello della boxeur disabile ai ladri della sua auto: “Ridatemi almeno la mia gamba” Senza la speciale protesi sottratta insieme all’automobile, la 27enne non può allenarsi: le era stata amputata la gamba destra dopo un grave incidente Continua a leggere

Vito Caroli - scomparso da Borgo San Michele/ Video - Chi l'ha visto : appello del figlio 19enne : “Non sei solo” : Vito Caroli, il 50enne di Borgo San Michele in provincia di Latina, del quale non si hanno notizie da oltre 10 giorni: l'appello del figlio 19enne a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:07:00 GMT)

Mafia - 15 anni in Corte d' appello al nuovo capo del clan di Corleone : La Corte d'Appello di Palermo ha sostanzialmente confermato le condanne inflitte in primo grado a sei presunti mafiosi Corleonesi. Quindici anni sono stati inflitti a Rosario Lo Bue, capoMafia di ...

Palermo : da Ferrandelli appello al Comune per uso terapeutico cannabis : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Sono oltre 100 i firmatari dell’appello lanciato dal comitato 'Esistono i diritti' per l’uso terapeutico della cannabis. Oggi, chiedo anche al Comune di Palermo di attivarsi e di portare avanti una battaglia di dignità". Ad affermarlo è il consigliere dell'opposizione

Di Maio - appello a Salvini : “Elezioni subito”/ Dubbi della Lega e scelte di Mattarella : chi guadagna al voto? : Di Maio, "Salvini rifiuta il cambiamento, ora elezioni a giugno": Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella per la formazione di un esecutivo(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:10:00 GMT)

“Pregate per Rebecca” - in rianimazione dopo la partita di rugby : l'appello del papà : “La medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca”: sono le parole affidate a Facebook da Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, la 18enne...

"La medicina ha esaurito le munizioni - la fede no. Pregate per Rebecca". L'appello del padre della giovane rugbista di Cesena : "Oramai la medicina ha esaurito le munizioni, la fede no. Pregate per Rebecca". Lo scrive nella notte su Facebook Giuliano Braglia, padre di Rebecca, la 18enne rugbista degli Amatori Parma, in Rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio.Lo scontro di gioco è avvenuto durante una partita a Ravenna, domenica. La ragazza, reggiana, ha battuto violentemente la nuca e, dopo essere stata ...

Gf15 - appello del Moige : "Mettete fine a questo disastro" : Questa sera andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello, ma durante la settimana il reality è stato nell'occhio del ciclone per i numerosi episodi di violenza e bullismo, specialmente nei confronti di Aida Nizar. Ci saranno squalifiche? Nel fratempo il Moige - Movimento Italiano Genitori, non è riuscito a rimanere in silenzio e dopo le numerose segnalazioni ha deciso di emanare un comunicato, per tranquillizzare i genitori che ...

Fiorentina-Napoli - nuovo appello Nardella : ANSA, - FIRENZE, 28 APR - "Quando io faccio riferimento ai violenti ovviamente non faccio alcuna distinzione: tutti i violenti devono stare a casa loro". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze,...

Sara prende il treno e scompare - l'appello del papà : "Torna casa - ti voglio bene" : Non si hanno più notizie di Sara, la 14enne scomparsa giovedì pomeriggio dopo aver preso un treno dalla stazione ferroviaria di Calalzo per raggiugere Venezia. Il suo cellulare avrebbe agganciato una cella...

"Francesca è scomparsa" - l'appello della sorella : Venezia, 27 apr. , AdnKronos, - Francesca Boni, 44enne veneziana, di origini veronesi, è scomparsa nel nulla dal 10 aprile scorso, e di lei sono perse le tracce da quel giorno. A lanciare l'appello ...

"Francesca è scomparsa" - l'appello della sorella : Francesca Boni , 44enne veneziana, di origini veronesi, è scomparsa nel nulla dal 10 aprile scorso , e di lei sono perse le tracce da quel giorno. A lanciare l'appello sul web per ritrovarla è stata ...