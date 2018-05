L' allarme dei ricercatori | tumori raddoppiati in 10 anni ' Colpa dei cellulari'

“La birra costa troppo poco” - in Germania l’allarme dei centri di lotta contro l’alcolismo : La birra costa troppo poco. Almeno in Germania dove ogni cittadino ne beve in media 106 litri all’anno per un consumo complessivo di 93,5 milioni di ettolitri. Al discount una bottiglia da mezzo litro di Pils, Weizen o Hell - i tipi di birra più diffusi nel Paese - la si può acquistare già a partire da 39 centesimi. Nelle birrerie di quartiere i pr...

allarme di Minniti e al-Serraj 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti' : Che il pericolo fosse reale, l'intelligence, l'antiterrorismo e lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti lo vanno ripetendo ormai da settimane. Ma ora arriva anche l''avviso' del premier libico ...

MARSALA - BIMBO DI 18 MESI MUORE STRANGOLATO CON LA CINGHIA DELLA BORSA/ L'allarme dei dati Istat : Tragedia a MARSALA: BIMBO di 18 MESI MUORE STRANGOLATO con la CINGHIA DELLA BORSA, a dicembre un caso molto simile. Ancora sgomenti i famigliari e i conoscenti, per quanto accaduto ieri(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 14:23:00 GMT)

Rifiuti a Casandrino - sos dei cittadini : allarme igienico-sanitario : Casandrino. Nel perimetro urbano, soprattutto in via Cilea continuano a fare bella mostra le discarica abusive di Rifiuti. I cittadini della zona temono che le montagne di spazzatura, risulta di ...

Epidemia di ulcera mangiacarne - l'allarme dei medici : "Non sappiamo come si diffonde" : Una grave forma di ulcera "mangiacarne" si sta rapidamente diffondendo nello stato di Victoria, in Australia. In un articolo pubblicato sul Medical Journal of Australia (MJA) gli esperti hanno lanciato l'allarme: la...

allarme alcol estremo - prima causa di morte dei giovani : Quando in una classe si chiede "quanti di voi bevono" nessuno degli studenti alza la mano, ma quando si chiede "chi di voi conosce un coetaneo che beve" quasi tutti annuiscono. È questo un semplice esempio per...

Amaurys Perez / allarme all'Isola dei Famosi 2018 : il naufrago ancora assente nel daytime - rientrerà davvero? : Amaurys Perez sta male all'Isola dei Famosi 2018, rendendo necessari dei controlli medici. La sua assenza nella spiaggia si fa sentire: rientrerà come promesso?(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 08:24:00 GMT)

allarme alla De Amicis di Modica : esiti negativi dei Vigili del fuoco : I rilievi effettuati attraverso apparecchiature dai Vigili del fuoco non hanno rilevato la presenza di sostanze tossiche oggi alla scuola De Amicis

Salute - l’allarme degli esperti : danni al cuore dei giovani con l’abuso di energy drink : Uno studio promosso dal Progetto nazionale di Prevenzione cardiovascolare Banca del cuore, condotto durante gli screening effettuati su oltre 8mila soggetti per la campagna “Truck Tour Banca del cuore 2017“, ha rilevato un aumento della fibrillazione atriale e dello scompenso cardiaco tra i giovani a causa dell’abuso di energy drink. I dati sono stati presentati oggi a Roma al ministero della Salute per lanciare ...