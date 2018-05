L’Aja | accoltella tre persone urlando Allah Akbar

blogo

(Di sabato 5 maggio 2018)- Un uomo dai tratti mediorientali ha feritondole trein Olanda, secondo i media locali, "". Secondo la prima ricostruzione, l’aggressore ha prima colpito una persona in un bar, poi sarebbe uscito per attaccarne altre due, prima di essere fermato dalla polizia. Gambizzato, l’uomo sarebbe stato posto in arresto dalle forze dell’ordine, cui sarebbe già noto per problemi psichiatrici. I fatti si sono svolti sulla Johanna Westerdijkplein, vicino alla Haagse Hogeschool: la prima aggressione è avvenuta nel bar Nova Cafè, dove la prima vittima sarebbe stata colpita con un’arma da taglio almeno cinque volte. Una volta uscito dal locale, avrebbe aggredito le prime duecapitategli sotto tiro. Su Twitter circola un’immagine che riprenderebbe l’aggressore ferito alle gambe e circondato dalla polizia. Le autorità locali non si sbilanciano ancora ...