L' AJA | ACCOLTELLA 3 PASSANTI E URLA “ALLAH AKBAR” Ultime notizie video | polizia | non è

Squilibrato accoltella tre persone all'AJA al grido di "Allah Akbar" : Un uomo, noto alle forze dell'ordine per avere problemi psichiatrici, ha ferito tre persone in una strada vicina alla stazione dell'Aja, capitale amministrativa del'Olanda....

Attentato all'AJA - accoltella passanti : 'Allah akbar'/ Video - ultime notizie Olanda : arrestato dalla polizia : Attentato all'Aja, accoltella passanti:'Allah akbar': ultime notizie Olanda, un uomo ha prima ferito una persona in un bar, poi ha continuato a colpir

Attentato all'AJA - accoltella passanti : "Allah akbar"/ Video - ultime notizie Olanda : arrestato dalla polizia : Attentato all'Aja, accoltella passanti:"Allah akbar": ultime notizie Olanda, un uomo ha prima ferito una persona in un bar, poi ha continuato a colpire prima dell'intervento della polizia.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 20:06:00 GMT)

L’AJA : accoltella tre persone urlando "Allah Akbar" : L’Aja - Un uomo dai tratti mediorientali ha ferito accoltellandole tre persone in Olanda urlando, secondo i media locali, "Allah Akbar". Secondo la prima ricostruzione, l’aggressore ha prima colpito una persona in un bar, poi sarebbe uscito per attaccarne altre due, prima di essere fermato dalla polizia. Gambizzato, l’uomo sarebbe stato posto in arresto dalle forze dell’ordine, cui sarebbe già noto per problemi psichiatrici. I fatti si sono ...

Accoltellamento a l'AJA - urla Allah akbar : ANSA, - BRUXELLES, 5 MAG - Tre persone sono state ferite in una strada vicina alla stazione dell'Aja, in Olanda, da un uomo che - secondo prime ricostruzioni dei media - ha attaccato al grido 'Allah ...

L’AJA. Al grido Allah Akbar accoltella tre persone : Sarebbe noto alle forze dell’ordine per avere problemi psichiatrici, l’uomo che oggi ha ferito tre persone in una strada vicina

ATTENTATO ALL'AJA - ACCOLTELLA PASSANTI : "ALLAH AKBAR"/ Olanda - ultime notizie : assalitore ha problemi psichici : ATTENTATO ALL'AJA, ACCOLTELLA PASSANTI:"Allah akbar": ultime notizie Olanda, un uomo ha prima ferito una persona in un bar, poi ha continuato a colpire prima dell'intervento della polizia.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:22:00 GMT)

Accoltella 3 persone al grido "Allah akbar" : arrestato a L'AJA : n uomo ha Accoltellato tre persone a L'Aja, prima di essere ferito a una gamba dalla polizia. Lo riporta Der Telegraaf. L'uomo avrebbe urlato 'Allah è grande', al momento delle aggressioni. L'...

Squilibrato accoltella tre persone all'AJA al grido di "Allah Akbar" : Un uomo, noto alle forze dell'ordine per avere problemi psichiatrici, ha ferito tre persone in una strada vicina alla stazione dell'Aja, capitale amministrativa del'Olanda....

Squilibrato accoltella tre persone all'AJA al grido di "Allah Akbar" : Un uomo, noto alle forze dell'ordine per avere problemi psichiatrici, ha ferito tre persone in una strada vicina alla stazione dell'Aja, capitale amministrativa del'Olanda....

L’AJA - accoltella tre persone e grida «Allah Akbar» : arrestato : L’aggressore ha colpito la prima persona in un bar e poi ha ferito altre due persone in strada. Era noto alle forze dell’ordine e soffrirebbe di problemi psichiatrici