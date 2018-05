Lady Amelia Windsor è famosa e “la più bella della royal family” | ma avete mai visto il

caffeinamagazine

(Di sabato 5 maggio 2018) Lei,Windor, cugina di William e Harry d’Inghilterra, la conosciamo già. Da quando il secondogenito di Carlo e Diana ha messo ‘la testa a posto’, i tabloid britannici l’hanno eletta nuova beniamina reale. Ma vanta già da tempo anche il titolo (attribuito dalla rivista Tatler, ndr) de ‘la piùfamily’, con buona pace di Kate Middleton e Meghan Markle. E in effetti, pur senza nulla togliere alla duchessa di Cambridge e alla futura principessa,è splendida, con quel visetto acqua e sapone e lo stile eccentrico. Non a caso è entrata nella Storm Model Management – la stessa agenzia di Kate Moss, per capirci – e ha già sfilato per Dolce e Gabbana. Ma sta anche studiando: ha prima ottenuto uno stage da Bulgari, poi un altro semestre a Parigi, dove ha lavorato per Chanel e per lo stilista Azzedine Alaia. ...