L' addio a Pamela Mastropietro | anche i fiori di Luca Traini ai funerali

addio Pamela - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : anche i fiori di Traini per il funerale : Una folla di parenti, amici, e semplici conoscenti per dare l’ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. Un fiume di gente alle 9 e 30 si è presentata nella parrocchia Ognissanti di via Appia Nuova, quadrante sud della Capitale, per abbracciare i genitori di Pamela e passare qu...

