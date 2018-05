La satira del Lercio live show al Laboratorio Sociale

«Si muore tutti democristiani» - il trailer del Terzo Segreto di satira in antprima : Si muore tutti democristiani, primo film girato dai ragazzi de Il Terzo Segreto di Satira, è uno spaccato, triste e realistico, dell’Italia. Di un Paese che non è colto nella sua totalità e complessità, ma nella sola particolarità del rapporto con l’arte. Sfoglia gallery Stefano (Marco Ripoldi), Fabrizio (Massimiliano Loizzi) ed Enrico (Walter Leonardi), protagonista della pellicola, in sala dal 10 maggio, hanno ...

Si muore tutti democristiani - il primo film del Terzo segreto di satira : Gli youtuber al cinema possono funzionare. È il primo pensiero che salta in mente appena ci sia alza dalla poltroncina della sala cinematografica dopo i titoli di coda di Si muore tutti democristiani, il primo film del gruppo Il Terzo segreto di satira. Far ridere sul web non è come far ridere al cinema. Cambia il media, cambia il linguaggio e quindi bisogna reinventarsi e in qualche modo cambiare e lo fa grazie anche all’appoggio di Ugo ...

Elezioni - satira e 'fake' nella Top Ten delle condivisioni sui social : ... stimando la tendenza politica delle diverse fonti e misurando il livello di polarizzazione delle audience online. Il rapporto mostra che gli argomenti arrivati all'attenzione degli italiani sui ...

Bojack Horseman - la crisi dell'uomo moderno tra black humor e satira sociale : Intorno a Bojack è stato creato un mondo più che mai vivo e attuale, dichiaratamente ispirato a Hollywood ma che si allarga poi alla società contemporanea nel suo complesso, nel quale umani e animali ...

La satira sui muri delle nostre strade fa paura al ' Potere' - : Anche qui, come per la cronaca e la critica, occorre un bilanciamento . l 'interesse pubblico , riferito al personaggio rappresentato, è il solo parametro di valutazione della legittimità della ...

Alessandro Cattelan - polemiche per la battuta su Mango/ L'ira del fratello Pino : che c... di satira è questa? : Alessandro Cattelan, nel suo show su Sky il conduttore ha ironizzato sul cantante lucano scomparso. L'ira dei fans e le polemiche per una battuta su Mango(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 21:53:00 GMT)

satira e fake news : gli articoli più condivisi delle Elezioni 2018 - : Secondo un'analisi svolta da SkyTg24.it il contenuto che ha attirato più interazioni è stato pubblicato dal noto sito Lercio.it. Ma nella top 100 troviamo anche diverse notizie del tutto false, in ...

Festa della Donna tra satira e uguaglianza : Un Women, l’Ente fondato nel 2010 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l’uguaglianza e i diritti delle donne, si è avvalso della collaborazione artistica di Cartooning for Peace, rete internazionale di fumettisti senza scopo di lucro fondata da Plantu nel 2006 sotto il patrocinio del premio Nobel per la Pace Kofi Annan, per creare il libro evento Make Place for Women!. Si tratta di una raccolta di fumetti satirici che sottolineano le ...