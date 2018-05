La “prova costume”? Fa ingrassare - ed anche il senso di colpa : In questo periodo è usuale parlare e scrivere di “prova costume” e si moltiplicano le proposte di diete più o meno serie, da quelle proposte da veri esperti a quelle più “fai da te”. Ma il 52% di coloro che seguono una dieta in maniera non continuativa, afferma di non aver avuto risultati apprezzabili o comunque non quelli ricercati (su un panel di 150 persone di età compresa tra i 20 ed ai 50 anni intervistati con amministrazione di ...

Italiani bocciati per la prova costume : tutti a dieta : La metà degli Italiani è in cerca di una dieta perchè non è pronto per la prova costume. Lo rivela la Coldiretti sulla base del rapporto Osservasalute

prova costume non superata per un italiano su due : Lo sport è una delle armi migliori per perfezionare la propria forma fisica ed evitare brutte figure sul bagnasciuga. Sembra che una delle nuove tendenze, in Italia, sia l'utilizzo dei bracciali per ...

Alimentazione - Coldiretti : “Metà degli italiani bocciati alla prova costume perché in sovrappeso” : Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9%) non sono pronti alla prova costume, visto che si trova in sovrappeso o addirittura obeso nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma perduta. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature ...