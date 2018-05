La proposta di Salvini? È tardi Ma Crimi lascia la porta aperta

Governo : Crimi - proposta Salvini arriva in ritardo (2) : (AdnKronos) – Quanto alle percentuali sulla possibilità di un incontro la prossima settimana tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, “facciamo metà e metà -risponde Crimi- e l’altra metà andiamo al voto”. L'articolo Governo: Crimi, proposta Salvini arriva in ritardo (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo di sei mesi Lega-M5s? Crimi : “proposta di Salvini? L’offerta è arrivata troppo in ritardo - ma è da valutare” : Ieri la chiusura netta alla mossa di Salvini. Oggi qualcosa di molto simile, anche se qualcuno potrebbe comunque intravedere uno spiraglio. Il riferimento è alle parole del senatore del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, che intervistato da Maria Latella su Sky Tg24 non ha chiuso totalmente alla proposta del leader del Carroccio, che ha messo sul tavolo un esecutivo M5s-Lega di sei mesi. “La risposta a Salvini è da valutare ma la sua offerta ...

Governo : Crimi - proposta Salvini arriva in ritardo : Roma, 5 mag. (AdnKronos) – “Credo che la proposta di Salvini arrivi in ritardo. Di quale Salvini stiamo parlando? E’ credibile quando dice queste cose? Lo vogliamo vedere alla prova dei fatti”. Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de ‘L’intervista’ di Maria Latella, su Sky Tg 24, ribadendo che la condizione posta dai Cinquestelle per un Governo con ...

L'ultima proposta di Salvini al M5s - che però mantiene i veti : Un "governo a tempo fino a dicembre" per modificare la legge elettorale, scongiurare gli aumenti di Iva e accise, approvare la legge di stabilità preparare la cancellazione della legge Fornero e ristabilire centralità agli interessi italiani in rapporto con le istituzioni dell'Unione europea. È la proposta, "ultima chance", che Matteo Salvini fa come leader del centrodestra al Movimento 5 ...

Torna la proposta del servizio militare obbligatorio per tutti - Salvini : “Si può fare” : Salvini rilancia la proposta della leva obbligatoria per tutti: sei mesi da dedicare al servizio civile o militare. Ma Gasparri (FI) non ci sta: "Il tempo della leva obbligatoria è superato da anni. Riproporla, in qualsiasi forma, non servirebbe né alla Difesa né ai nostri giovani. Non si tornerà indietro. Nessuno ci riuscirà".Continua a leggere

Ecco la proposta in extremis di Di Maio a Salvini : fare come Bossi nel 1994 Video : Le elezioni del 4 Marzo sono state veramente un punto interrogativo, da una parte i 5 Stelle che sono risultati essere primo partito con il 32% delle preferenze e dall'altra la coalizione del centrodestra risultata al 37% ma comunque impossibilitata a governare. Nel centrodestra la vera sorpresa è stata la Lega che ha conquistato quasi il 18% e con questo risultato il suo leader, Matteo #Salvini, si è imposto su Berlusconi alla guida della ...

Di Maio - M5s : "contratto di Governo - i 10 punti"/ proposta a Pd o Lega - ma spariscono i temi 'cari' a Salvini : Di Maio presenta il contratto di Governo alla tedesca in 10 punti: Proposta e priorità a Lega o Pd, ma spariscono i temi cari a Salvini.

Mobili italiani solo con legno italiano. E gli ambientalisti insorgono per la proposta di Salvini : ... Sogin: 'Smantellamento centrali a poco meno di 1/3' Spiagge, ovazione per Bolkestein: 'Le concessioni demaniali sono beni e non servizi' A Pisa le eccellenze vitivinicole incontrano il mondo ...

Governo - Di Maio : 'No al centrodestra unito - proposta anche per il Pd'. Salvini : 'Il leader grillino è uno sforzato' : E ha avvertito: 'oggi non c'è spazio per la politica'. Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna. 'Voglio che sappiate che il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per ...