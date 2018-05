La Lega sale al 21 | 2% e Salvini  è il leader più gradito Il M5S  al 33 | 7% | ancora in

SALVINI - “GOVERNO TREGUA CON M5S” : SONDAGGI - Lega sale AL 21%/ Elettori Di Maio : subito elezioni al 60% : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra SALE al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:35:00 GMT)

Salvini e Di Maio - sale la tensione Il leghista ora minaccia querela Illazioni su soldi e ricatti alla Lega : Salvini tuttavia non chiude al dialogo, e in questo dimostra una vera pazienza democristiana, superiore a quella di un Luigi Di Maio ormai in cristi isterica, che vede complotti e macchinazione ovunque Segui su affaritaliani.it

Il Friuli al centrodestra : vola la Lega - risale FI e tiene il Pd : Il Friuli al centrodestra: vola la Lega, risale FI e tiene il Pd Massimiliano Fedriga ha vinto le elezioni per la presidenza del Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle elezioni del 4 marzo crollo dei pentastellati, risale Forza Italia che guadagna due punti mentre il Pd resta sostanzialmente invariato Continua a leggere

Cottarelli - Lega-M5S? spread non sale : ANSA, - ROMA, 21 APR - Un'alleanza di governo Lega-M5S "al momento non causerebbe un aumento dello spread. I mercati sono in qualche modo narcotizzati dalla liquidità della Bce e dal fatto che c'è ...

Soria rientra in campo e sale sul Carroccio : 'Mi sono iscritto alla Lega' : Quindi due anni di lontananza dalla politica attiva. Ora l'ingresso nella Lega. di Michele D'Annunzio , m.dannunzio@zonalocale.it ,

Governo M5s-Lega - così Luigi Di Maio ha fatto saltare all'ultimo il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti : Il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti era già stato apparecchiato, il Governo M5s-centrodestra a un passo. Poi Luigi Di Maio ci ha ripensato, mandando tutto all'aria. L'accordo, scrive ...

Nella milza il Legame tra sale e ipertensione : Roma, 17 apr. (AdnKronos Salute) - E' Nella milza il punto cruciale che lega il consumo eccessivo di sale allo sviluppo dell'ipertensione arteriosa. Un meccanismo complesso, a cavallo tra sistema nervoso e sistema immunitario, al centro di una ricerca condotta dal Dipartimento di Angiocardioneurolog