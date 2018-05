La Juve non si ferma

Juve - Gentile : 'Inter? Non è più il mio calcio - ogni contatto...' : Claudio Gentile, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport : ' Polemiche Inter-Juve? Dico la verità, in questo calcio non mi ci vedo più, ormai anche il linguaggio è diventato violento. Si è davvero esagerato, ad ogni minimo contatto si cerca di mettere ...

Milan - Gattuso : 'Juve più forte di noi - ma non sempre vince il migliore. Tra Cutrone e Kalinic...' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , parla a Premium Sport dopo la vittoria sul Verona: 'Il diretto è un amico, spende belle parole perché è un amico. C'è la consapevolezza che giochiamo contro una squadra, che ha mentalità. Oggi buona prestazione, ma ...

Gentile : 'Inter-Juve? Si è esagerato - non mi rivedo in questo calcio!' : Claudio Gentile , ex allenatore dell'Italia Under 21, commenta così, a RMC Sport , Inter-Juve della scorsa settimana: 'Le polemiche del post Inter-Juventus? Dico la verità, in questo calcio non mi ci vedo più. Ormai anche il linguaggio è diventato violento. Si è davvero ...

Spalletti : “Inter-Juve? Non dico nulla” : “Su questa cosa qui, il ‘bandone’ è chiuso, non si trova niente dentro. Non mi domandate altro”: Luciano Spalletti non intende tornare sulla questione dell’arbitraggio di Inter-Juventus, e risponde con un termine toscano che sta per ‘saracinesca’. Il tecnico nerazzurro – alla vigilia della trasferta di Udine – non vuole alimentare altre polemiche, riconosce che e’ stata una settimana ...

Non solo Pallotta : l'Uefa indaga anche sul post partita di Real Madrid-Juve : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , infatti, la prossima settimana l'organo di governo del calcio europeo aprirà un fascicolo anche sul post Real Madrid-Juventus e, in particolare, sulle ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis/ “Sarri? Giocano sempre quelli - finito presto la benzina - la Juve non ha rubato" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:22:00 GMT)

De Laurentiis : "Sarri e le sue scelte? Ad aprile avevamo già finito il carburante. La Juve non ha rubato nulla" : Di seguito ne troverete uno stralcio, mentre l'intervista completa la troverete oggi sulla Gazzetta dello Sport . Presidente De Laurentiis, a Napoli si parla di campionato falsato dopo quanto ...

Juventus - non tramonta l'idea Ancelotti se via Allegri : C'è un'idea che affascina da tempo i dirigenti della Juventus: il ritorno di Ancelotti, in caso di addio di Massimiliano Allegri. Il tecnico emiliano rappresenterebbe una primissima scelta per l'...

Infortunio Howedes/ Il difensore può restare alla Juve nonostante i tanti stop : Infortunio Höwedes, altro stop per il tedesco della Juventus: il centrale di proprietà dello Schalke 04 si ferma per un problema agli adduttori, stagione finita per lui e riscatto in bilico.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 22:58:00 GMT)

Donadoni avverte la Juventus/ "Non ci scanseremo : Bologna - è una questione di orgoglio" : Roberto Donadoni avverte la Juventus, tecnico del Bologna ha presentato in conferenza stampa la trasferta in casa dei bianconeri. Il tecnico punta tutto sull'orgoglio dei suoi(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:25:00 GMT)

Juventus-Bologna - Allegri : “Ci piace la commedia. Dybala dal 1'”. Donadoni : “Non ci scanseremo” : Juventus-Bologna- Intervenuti in conferenza stampa, Allegri e Donadoni hanno presentato il match di domani sera tra Juventus e Bologna. Allegri “Polemiche Tagliavento? In Italica ci piace la commedia. Questa settimana è stata una lunga commedia. Bologna? Il Bologna gioca bene, ha giocatori di qualità e cercherà di fare l’impresa. Noi dovremo affrontarla con determinazione e rispetto […] L'articolo Juventus-Bologna, Allegri: ...

Serie A Donadoni avverte la Juventus : «Il Bologna non si scanserà» : Bologna - "Il Bologna non si scanserà. Sappiamo chi affrontiamo, cosa c'è in palio e questo per noi sarà un motivo in più per andare a fare bella figura" . Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni , ...

Juventus - orgoglio Höwedes : 'Qui non si molla mai - voglio il primo scudetto' : 'Finora ho vinto solo una Coppa di Germania ' , ricorda ai microfoni di Sky l'ex difensore dello Schalke 04 , che con la nazionale tedesca si è però laureato campione del Mondo. Per lui è la prima ...

Chapeau Roma - i giallorossi non si lamentano come la Juve : De Rossi si comporta da vero capitano - lucido anche Di Francesco : La Roma non è riuscita nell’impresa di conquistare la finale di Champions League, vittoria per 4-2 contro la Roma ma che non basta per la qualificazione in finale. Dichiarazioni da grande squadra al termine della partita, ben diverse da quelle rilasciate dalla Juventus dopo la sconfitta contro il Real Madrid e gli errori sono stati ben più gravi quelli contro la Roma. Ecco Di Francesco a Premium Sport: “Sono rammaricato perché la ...