La Juve batte il Bologna e aspetta il Napoli | se perde col Torino sarà scudetto

Juventus - colpo da scudetto : batte l'Inter 3-2 in rimonta negli ultimi 3 minuti - polemiche sull'arbitro : Il campionato svolta in 3 minuti: la Juventus vince 3-2 in rimonta in casa dell' Inter e va a +4 sul Napoli , impegnato domani sul non facile campo della Fiorentina . A tre giornate dalla fine, il ...

La Juventus batte l'Inter 3-2 in rimonta : La Juventus di Massimiliano Allegri vince per 3-2 contro l'Inter di Luciano Spalletti al termine di una partita ricca di emozioni, di azioni da gol, di cartellini e di interventi del Var. I bianconeri dopo essere passati in vantaggio con Douglas Costa nel primo tempo hanno anche beneficiato dell'espulsione di Vecino al 18'. Nella ripresa Icardi e l'autogol di Barzagli illudono i nerazzurri che dopo una partita di contenimento sfiorano il 3-1 con ...

Serie A - Bergomi : «Se la Juventus batte l'Inter le vincerà tutte» : MILANO - "Il Napoli poteva perdere la speranza dopo il gol di Dybala alla Lazio, ma poi ha avuto la forza di recuperare certe gare e pareggiarne altre importanti, come contro l'Inter o contro il Milan"...

Materazzi : 'L'Inter batterà la Juve e sarà goduria doppia. Iuliano-Ronaldo? Le parole di Ceccarini mi fanno pena' : L'ex difensore dell'Inter , Marco Materazzi , ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di sabato sera che vedrà l'Inter sfidare la Juventus: 'E' tanto che l'Inter non aveva la chance di disputare una gara del genere' Secondo lei come finirà? 'Dico '1'. L'Inter ...

Il Napoli batte la Juventus e riapre il campionato : Il campionato è più vivo che mai grazie al Napoli di Sarri che vince per 1-0, al 90', in casa della Juventus. Il tanto atteso big match della 34esima giornata di Serie A tra i bianconeri di ...

Il Napoli batte la Juventus - riaperta la lotta per lo scudetto : Zero tiri in porta, un palo su tiro deviato e un tiro fuori. Questa, in breve, la sconcertante prova della Juventus, che al 90' ha subito il gol che riapre il discorso-scudetto. A segnarlo, Koulibaly: ...

Il Napoli batte la Juventus : la festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium : Impresa del Napoli che batte la Juventus 0-1 allo Stadium e si porta a -1 dai bianconeri. Una partita non molto emozionante viene decisa nel finale da un colpo di testa di Koulibaly, che sovrasta ...

Lo scudetto torna in ballo. Il Napoli batte la Juve 1-0. Sarri va a -1 da Allegri : l Napoli batte la Juventus 1-0 a Torino e si porta a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla fine del campionato. A decidere il match un gol di Koulibaly al 90'. LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI JuveNTUS: Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Higuain, Dybala Napoli , 4-3-3, : Reina; Hysaj, Albol, Koulibaly, Mario Rui; ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Napoli batte la Juventus - è un colpo da scudetto! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, il Napoli fa il colpaccio in casa della Juventus e si porta a -1 dai bianconeri, ma con un calendario molto più abbordabile sogna lo scudetto(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 22:26:00 GMT)

Risultati e Classifica Serie A - 33a giornata : Simy emula Ronaldo - pari Juventus a Crotone! Il Napoli batte l’Udnese ed ora è a -4 : Simy emula Ronaldo e riapre il campionato. Il Crotone impone il pareggio alla Juventus grazie ad una rovesciata del suo attaccante, che regala l’1-1 ai calabresi, rispondendo al vantaggio iniziale di Alex Sandro. Al San Paolo, intanto, il Napoli rischia grosso ma supera 4-2 l’Udinese, rimontando per due volte e rispondendo alle reti di Jankto e Ingelsson con i gol di Insigne, Albiol, Milik e Tonelli. Gli azzurri ora sono a soli 4 ...

Juve - Agnelli : "Non si vive di rimpianti". Marotta : "Combattere è nel nostro dna" : Vi ringrazio di cuore per essere qui da tutto il mondo, e per portare ovunque la vostra passione bianconera". Sul palco è intervenuto anche l'a.d. Beppe Marotta. Anche lui sulla scia di Agnelli: "...

