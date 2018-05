La guerra delle armi Ogni anno spendiamo oltre mille e settecento miliardi di dollari

“Siete degli animali”. Grande Fratello - scoppia la guerra. Dopo le liti delle ultime settimane - volano nuovamente parole pesantissime tra gli inquilini della casa. I fan a bocca aperta : ricomporre i cocci sembra davvero una missione impossibile : Di inquilini a caccia di un po’ di sana celebrità il Grande Fratello abbonda, come d’altronde ogni reality show che si rispetti. Il buon gusto, invece, pare non essere proprio di casa tra le mura più spiate del nostro paese, con gli spettatori che hanno potuto già assistere a scene trash di ogni tipo nonostante l’edizione 2018, che ha segnato il ritorno al timone di comando della sempre infaticabile Barbara D’Urso, ...

Segretario generale delle Nazioni Unite : è l'inizio di una nuova guerra fredda - : Guterres ha anche ammesso che ci sono problemi strutturali nel Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato che l'organo non riflette più l'equilibrio di potere nel mondo e non corrisponde alla realtà ...

Brasile - nella guerra delle reti. Iberdrola rilancia l'offerta Enel : Controffensiva dei rivali dell'Enel nella battaglia in Brasile per la conquista di Eletropaulo, azienda distributrice dell'energia nella zona di San Paolo. Qualche giorno fa il gruppo italiano aveva ...

La guerra di Elio (delle Storie Tese) per il figlio autistico|Autismo : cos’è : Elio scende in campo come testimonial per la campagna di sensibilizzazione promossa da Uniti per l’autismo. «I genitori si sentono soli. Avere una diagnosi è pressoché impossibile»

La guerra di Elio (delle Storie Tese) per il figlio autistico : Elio scende in campo come testimonial per la campagna di sensibilizzazione promossa da Uniti per l’autismo. «I genitori si sentono soli. Avere una diagnosi è pressoché impossibile»

“Un brutto tiro…”. Carlucci-De Filippi : è guerra. Dopo l’ospitata di Queen Mary a Che tempo che fa - Milly ha detto la sua. A Ballando con le Stelle tutti hanno notato la cosa e non è piaciuta a nessuno : “Avrà delle ripercussioni” : l’ospitata di Maria De Filippi a Che tempo che fa è stata un grandissimo successo. Queen Mary non delude mai e gli occhi dei telespettatori erano tutti puntati su di lei. Per Fazio ciò ha significato un successo, ma qualcuno non ha preso molto bene la cosa. L’intervista infatti è andata in onda proprio nella settimana in cui Ballando con le Stelle ha avuto la meglio su una delle trasmissioni della regina di Canale 5. Infatti, lo show ...

E i venti di guerra sfiorano l'Italia. La politica si spacca sull'uso delle basi aeree : La Lega esclude l'uso dei gas, contesta linea Usa e chiede a governo di prenderne distanza. Pd polemico: posizioni troppo vicine a quelle russe -

Petrolio risente delle tensioni in Siria : cronaca di una guerra in arrivo : L'acuirsi delle tensioni in Siria si riflette sull'andamento del greggio con il WTI in lieve calo a 65,38 dollari e il Brent che si mantiene tuttavia a 70,78 dollari. Ieri il Wti aveva chiuso l'ottava ...

“Falsa!”. Maria - bordata contro Barbara D’Urso. La De Filippi stavolta ci va pesante. Ospite di ‘Che tempo che fa’ sgancia una vera e propria bomba. Sul web è già guerra tra i fan delle due regine della televisione. Ahia! : Che le cose tra loro non andassero a gonfie vele era cosa nota. Epperò un attacco frontale del genere, per di più in una rete rivale, nessuno se lo sarebbe aspettato. Succede così che Maria De Filippi, Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa?, se la prende con quella che, a conti fatti, è la sua maggiore competitor al momento. Non Milly Carlucci – nonostante la vittoria negli ascolti su Amici di sabato scorso – piuttosto la prossima ...

Londra - la guerra delle lame : Londra, 6 apr. (AdnKronos) – Non si ferma l’ondata di violenze nelle strade di Londra, dove Scotland Yard dall’inizio dell’anno ha aperto 55 indagini per casi di omicidio. Nelle ultime ore, dopo che non si erano ancora placate le polemiche per le morti violente della 17enne Tanesha Melbourne, del 16enne Amaan Shakoor e del 18enne Israel Ogunsola, in tre diversi episodi, sono stati registrati altri sette accoltellamenti. ...

guerra delle spie - l'ambasciata russa : 'Sgarbo da Roma - ora speriamo nel nuovo Governo' : ... l'Italia si è fatta guidare prima di tutto da una propria visione dell'opportunità politica e non da pareri imposti dall'esterno. Attiriamo l'attenzione sul fatto che questa iniziativa è stata ...

Finita la "guerra" delle monetine - dal primo aprile va al Comune il "tesoro" della Fontana di Trevi : L'incasso (circa un milione di euro l'anno) finora andava alla Caritas, che rischia ora di dover sospendere diversi servizi di assistenza

Finita la “guerra” delle monetine - dal primo aprile va al Comune il “tesoro” della Fontana di Trevi : Finita la “guerra” delle monetine, dal primo aprile va al Comune il “tesoro” della Fontana di Trevi L’incasso (circa un milione di euro l’anno) finora andava alla Caritas, che rischia ora di dover sospendere diversi servizi di assistenza Continua a leggere

guerra delle spie - dai sottomarini alle industrie gli obiettivi degli 007 infiltrati : ROMA Nella partita a Risiko che si sta giocando tra l?Europa, gli Usa e la Russia, l?espulsione di un centinaio di diplomatici bollati come ?spie?, rilancia toni da Guerra...