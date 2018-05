La famiglia di Astori commossa | Grazie di cuore a tutti

Astori - il messaggio della famiglia : 'Grazie a chi ci è stato vicino' : TORINO - A distanza di due mesi dalla scomparsa di Davide, la famiglia Astori esprime la sua gratitudine per il tanto affetto ricevuto. ' Grazie è una parola semplice ma unica, com'era Davide. ...

Morte Astori - la famiglia ringrazia per la vicinanza 'Come faceva Davide - con un sorriso' : È questo il testo di un messaggio pubblicato su alcuni quotidiani , La Nazione e Gazzetta dello Sport , e firmato dalla famiglia Astori e da Francesca e Vittoria, rispettivamente compagna e figlia ...

Astori : la famiglia compra una pagina sui quotidiani per dire grazie a tutti : Astori: la famiglia compra una pagina sui quotidiani per dire grazie a tutti Davide sorride ed è un bel sorriso di labbra e di occhi. Aperto, limpido, semplice. Indossa la giacca di una tuta della Nazionale, come se all’improvviso e per sempre Astori fosse diventato il campione di tutti. Non più solamente il capitano della […]

Morte Astori - 2 mesi dopo. La struggente lettera della famiglia : “grazie di cuore a tutti” : Morte Astori- A due mesi dalla scomparsa, la famiglia Astori ha scritto una lettera, firmata dalla moglie Francesca Fioretti e dalla figlia Vittoria, pubblicata questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per ringraziare tutta Italia per l’affetto e la vicinanza. “Grazie. È una parola semplice ma unica – si legge nel ricordo di Francesca e Vittoria – com’era Davide. Vorremmo dire grazie personalmente a tutti voi che ...

Astori : la famiglia compra una pagina sui quotidiani per dire grazie a tutti : Davide sorride ed è un bel sorriso di labbra e di occhi. Aperto, limpido, semplice. Indossa la giacca di una tuta della Nazionale, come se all'improvviso e per sempre Astori fosse diventato il campione di tutti. Non più solamente il capitano della Fiorentina.

Davide Astori - il messaggio della famiglia due mesi dopo : "Grazie di cuore a tutti" : Era il 4 marzo quando Davide Astori se ne andò all'improvviso. Il mondo del calcio, dai giocatori ai tifosi, si è stretto compatto intorno...

Due mesi senza Astori : il ricordo della famiglia : La moglie Francesca, i genitori e la piccola Vittoria firmano una pagina della Gazzetta per ringraziare tutti

Astori - 2 mesi dopo. La famiglia : "Grazie di cuore a tutti che ci siete stati vicini" : A due mesi dalla scomparsa, la famiglia Astori ha scritto una lettera, firmata dalla moglie Francesca Fioretti e dalla figlia Vittoria, pubblicata questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per ...

Morte Astori - Iniesta : “abbraccio alla famiglia” : “E’ stata una partita difficile, contro un avversario complicato, ma abbiamo dato il massimo. Complimenti anche i tifosi che ci hanno appoggiato per tutta la sfida. I 100 gol di Messi in Champions? E’ difficile dire qualcosa su di lui. Per noi è importantissimo, è un giocatore unico, il numero uno. Noi dobbiamo aiutarlo il più possibile per raggiungere i nostri obiettivi”. Così, parlando a Premium sport, Andrea Iniesta, ...

Juve - Pessotto : 'Vicini alla famiglia di Astori e alla Fiorentina' : Gianluca Pessotto , team manager della Juventus Primavera , ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Fiorentina : 'E' stata una settimana intensa e difficile per tutti, la Juve ha voluto essere vicina non solo alla famiglia di Astori, ma anche alla Fiorentina stessa ...

Funerali Astori - Renzi : “Firenze ha abbracciato la famiglia del Capitano” [GALLERY] : 1/24 Pietro Masini/LaPresse ...

Tragedia Astori - Batistuta : 'Una morte inaccettabile - inondiamo di affetto la famiglia di Davide' : Un trauma che colpisce una comunità, in particolare il nostro mondo. Non conoscevo di persona Davide, ma i miei amici fiorentini mi avevano sempre presentato uno splendido ritratto di lui. In campo ...

Astori : Immobile - vicini a famiglia : ANSA, - ROMA, 7 MAR - "Astori? Mi dispiace tanto non partecipare ai funerali di domani. Ci ha sconvolto tutti dentro lo spogliatoio, anche i ragazzi che non lo conoscevano. Una brutta botta, una cosa ...

Astori : Immobile - vicini a famiglia : ANSA, - ROMA, 7 MAR - "Astori? Mi dispiace tanto non partecipare ai funerali di domani. Ci ha sconvolto tutti dentro lo spogliatoio, anche i ragazzi che non lo conoscevano. Una brutta botta, una cosa ...