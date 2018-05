La Corrida 2018 | Carlo Conti | Monica Barillà la vincitrice Primo posto con Simply the

La Corrida : chi ha vinto la quarta puntata di venerdì 4 maggio 2018 : Chi ha vinto La Corrida 2018 ieri sera? Carlo Conti premia Monica Barillà Chi ha vinto la quarta puntata de La Corrida 2018 di venerdì 4 maggio ? Ieri sera, in prima serata su Rai1, Carlo Conti ha incoronato come vincitrice della serata la signora Monica Barillà (nella foto). In trasmissione, la concorrente si è esibita […] L'articolo La Corrida : chi ha vinto la quarta puntata di venerdì 4 maggio 2018 proviene da Gossip e Tv.

”La Corrida ” – Quarta puntata di venerdì 4 maggio 2018. Nuovi dilettanti allo sbaraglio. : La Corrida è tornata in televisione e in gran forma visti gli ascolti dele prime tre puntate: 6 milioni di telespettatori e il 27,5% di share al debutto, oltre i 5 milioni e il 23,5% nella seconda e quasi 5 milioni con il 23,30% la scorsa puntata . Lo storico show ideato e condotto da Corrado […] L'articolo ”La Corrida” – Quarta puntata di venerdì 4 maggio 2018. Nuovi dilettanti allo sbaraglio. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Stasera in TV Streaming Diretta 4 maggio 2018 : Corrida Segreto : Stasera in tv guida programmi Streaming Canale 5 Italia 1 Rete 4 4 maggio Il Segreto Alle 21.30 su Canale 5 il terzo episodio della ventiseiesima stagione della telenovelas spagnola 'Il Segreto '. Su ...

Programmi TV di stasera - venerdì 4 maggio 2018. Su Rai1 La Corrida di Carlo Conti : Ludovica Caramis e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: La Corrida Torna in diretta La Corrida, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa, Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In questo quarto appuntamento che andrà in onda in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, altri 15 dilettanti allo sbaraglio si metteranno in gioco tra balli, canti, ...