La Corea del Nord sposta le lancette in avanti | si allinea alla Corea del Sud

Corea del Nord - media : Trump incontrerà Kim a giugno a Singapore : L'incontro fra il presidente americano Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong-un dovrebbe tenersi a Singapore a metà giugno. Lo riportano alcuni media internazionali. La decisione dovrebbe ...

I giornalisti sudCoreani hanno rivelato il segreto delle scarpe di Kim Jong-un - : Nonostante l'importanza dell'incontro per entrambi i paesi politicamente, lo staff di diversi media sudcoreani si è preoccupato della comparsa del leader della Corea del Nord. hanno studiato le foto ...

Imminente il rilascio di tre prigionieri Usa detenuti in Corea del Nord : foto 2, è un pastore missionario arrestato per proselitismo nell'ottobre del 2015; Kim Sang-duk e Kim Hak-song sono professori di Scienza e tecnologia all'università di Pyongyang , arrestati l'anno ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quinta giornata. Corea Unificata in semifinale nel torneo femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 56 incontri nella quinta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, con la sorpresa della scelta di Corea del Sud e Corea del Nord di non affrontarsi nei quarti di finale della Championships Division femminile, proseguendo la competizione con un team unificato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : niente scontro Corea del Sud-Corea del Nord. Selezione unica in semifinale : Lo sport dà un altro esempio da seguire alla politica mondiale, che pure sta facendo passi avanti in questo senso: questa mattina ad Halmstad, in Svezia, per i quarti di finale dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo avrebbero dovuto affrontarsi Corea del Sud e Corea del Nord. La prima aveva avuto accesso diretto ai quarti dopo la vittoria del proprio girone, la seconda ha superato la Russia per 3-0 negli ottavi di finale: il sorteggio ...

Corea del Nord - Trump evoca imminente rilascio 3 americani : Potrebbe essere vicino il rilascio di tre prigionieri Usa detenuti dalla Corea del Nord. "Come tutti sanno, la passata amministrazione ha chiesto a lungo il rilascio di tre ostaggi da un campo di ...

SudCoreana CJ Logistics apre 'ponte' Eurasia su Via della Seta : Roma, 2 mag. , askanews, La principale compagnia logistica Sudcoreana CJ Logistics lancerà un servizio Eurasiatico per portare le merci lungo le antiche Vie della Seta, dalla Cina all'Olanda. Lo ...

Corea del Sud : esportazioni calate dell'1 - 5% annuo in aprile : Secondo quanto comunicato lunedì dal ministero di Commercio, Industria ed Energia di Seoul, infatti, in aprile le esportazioni dalla Corea del Sud , sesto maggiore esportatore al mondo, sono calate ...

LG G6 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Corea del Sud : Qualche giorno fa LG aveva preannunciato l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il suo G6 dal 30 aprile, partendo dalla Corea del Sud. Il produttore è stato di parola: il tanto atteso update è stato ufficialmente rilasciato ed i primi a riceverlo saranno, come detto, gli utenti sud-Coreani. L'articolo LG G6 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Corea nord : summit tra Giappone - Corea del Sud - Cina il 9/5 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia-Corea del Sud : presidente Erdogan in partenza per Seul - previsto incontro con omologo Moon : Nel suo tour Erdogan è accompagnato dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, dal ministro della Cultura e del turismo Numan Kurtulmus, dal ministro dell'Economia Nihat Zeybekci, dal capo dell'...

La Corea del Sud ha tolto gli altoparlanti al confine che trasmettevano propaganda contro la Corea del Nord : L’esercito della Corea del Sud ha rimosso alcuni degli altoparlanti che trasmettevano materiale di propaganda lungo il confine con la Corea del Nord. Secondo un funzionario sudCoreano contattato da Reuters, anche la Corea del Nord ha iniziato a fare lo The post La Corea del Sud ha tolto gli altoparlanti al confine che trasmettevano propaganda contro la Corea del Nord appeared first on Il Post.

LG G6 Android Oreo è finalmente disponibile - ma al momento solo in Corea del Sud. : Come precedentemente annunciato dal comunicato di LG di qualche giorno fa, l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 ha iniziato oggi 1 maggio 2018 a diffondersi su LG G6 in Corea del Sud.Ottime notizie per tutti gli italiani che in passato o di recente hanno acquistato un LG G6: oggi come da promesso l’azienda Coreana ha infatti iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0.LG G6 disponibile l’aggiornamento ad ...

Anche al cinema è il momento della Corea : Gelso d'Oro al Feff di Udine : E' il momento della Corea, non solo sul piano della diplomazia internazionale ma Anche al cinema: alla 20esima edizione del Far East Film Festival di Udine il pubblico ha premiato con il 'Gelso d'Oro' ...