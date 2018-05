La Cina ha ancora un gran bisogno di Karl Marx

Dazi Usa-Cina : 'Buoni colloqui' - ma restano ancora 'grandi differenze' - : I due Paesi sono al secondo giorno di negoziati: una delegazione statunitense si trova a Pechino ma nonostante i passi avanti rimangono distanze su alcuni punti, come le sanzioni a Zte, colosso degli ...

Dazi - USA e Cina ancora distanti. Intensificheranno la comunicazione : Teleborsa, - Il commercio internazional e continua a essere oggetto di discussioni animate tra i vari paesi, USA e Cina in primis. Dopo due giorni di colloqui, le due nazioni hanno raggiunto un'intesa ...

Dazi : intesa Cina-Usa ma ancora distanze : 11.25 Cina e Stati Uniti hanno trovato un accordo su alcune aree delle dispute commerciali in corso tra le prime due economie del pianeta, ma restano ancora "grandi differenze". E' l'esito dei colloqui sul commercio di ieri e oggi a Pechino tra le delegazioni dei due Paesi, riportato dai media statali cinesi. "Le due parti hanno riconosciuto che ci sono ancora grandi differenze su alcune questioni e che devono continuare a intensificare il ...

Amazon si espande ancora in Italia. A breve un nuovo centro di smistamento a BucCinasco : I dati dell’ultima trimestrale di Amazon, condivisi pochi giorni fa, hanno confermato un’altra ottima performance per il colosso delle vendite online che ha superato le aspettative degli analisti con un fatturato che ha superato i 51 miliardi di dollari, aumentando del 43% rispetto allo stesso periodo del 2017, e con utili che hanno raggiunto 1.6 miliardi. Bene i risultati della divisione Amazon Web Services, che comprende tutti i ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 aprile 2018 : ancora guerra ai Cantieri mentre Sandro e Claudio si riavviCinano : mentre Sandro e Claudio si scoprono ancora innamorati, ai Cantieri si giocherà una partita a quattro in cui non è ben chiaro chi saranno le prede e chi predatori.

“Ecco cosa gli è successo”. Sparisce nel nulla per 2 anni - scomparso all’uscita da scuola. I genitori - alla fine - si rassegnano al peggio. Finché un indizio non li aiuta a scoprire una verità ancora più alluCinante : l’epilogo choc : Una sparizione misteriosa che sembrava il preludio a una tragedia. Un mistero che sembrava destinato a rimanere irrisolto per sempre, quello di un ragazzo che una volta uscito da scuola aveva completamente fatto perdere le tracce di sé, svanendo nel nulla tra la disperazione dei parenti, che aveva dato il là a una caccia disperata quanto purtroppo infruttuosa. Era dal 24 maggio 2016 che nessuno aveva più avuto notizie di Aubrey Jayce ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Shanghai evoca dolci ricordi a Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi. La Cina sarà ancora a tinte azzurre? : Una tappa speciale attende Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, impegnati nel Longines Global Champions Tour 2018. A Shanghai, infatti, i due azzurri un anno fa monopolizzarono il podio, mettendo in mostra al mnodo intero il loro straordinario talento e dando il via all’annata superba dell’Italia, divenuta ormai una potenza mondiale nel salto ostacoli. De Luca trionfò in Cina e balzò di colpo al comando della competizione, mentre Zorzi ...

Cina - PIL ancora in crescita ma sotto le attese : Si conferma in crescita il PIL cinese. I dati, diffusi nella notte italiana dal National Bureau of Statistics China, attestano una crescita dell'economia cinese nel primo trimestre 2018 dell'1,4%

Cina - PIL ancora in crescita ma sotto le attese : Teleborsa, - Si conferma in crescita il PIL cinese . I dati, diffusi nella notte italiana dal National Bureau of Statistics China, attestano una crescita dell'economia cinese nel primo trimestre 2018 dell'1,4%, dopo l'1,6% del mese precedente . Non rispettate le previsioni degli analisti che erano per un incremento del PIL dell'1,5%. Costante il rilevamento ...

Piaggio - il male oscuro in BorsaCina e India non pagano ancoraPeccato originale? Sempre il debito : Un bilancio 2017 più che lusinghiero per Piaggio fa recuperare terreno al titolo in borsa, ma anche così l’azienda di Pontedera, dal 2003 passata sotto il controllo di Roberto Colaninno, resta appena sui livelli dell’Ipo del 2006. Il mercato non sembra impressionato neppure dagli annunci di nuove partnership in India e Cina, positivi dal punto di vista strategico ma che difficilmente avranno un impatto significativo quest’anno e il prossimo. ...

USA e Cina salgono ancora sul ring : La strategia a lungo termine della Cina consiste nella creazione di un'economia più bilanciata e autonoma che dipenda meno dalle industrie straniere nei settori chiave. Desidera inoltre competere in ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - ... : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina , clicca qui per la cronaca, , terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature ...