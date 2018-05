Karl Marx spiegato ai millennial | le lezioni del padre del comunismo che resistono

Cos’è rimasto di Karl Marx oggi - a 200 anni dalla nascita : Karl Marx (1818-1883) (Foto: Getty Images) Ha passato tutta la vita a schivare le etichette e anche da leggenda il plot non è cambiato: pericoloso rivoluzionario o venerabile profeta? Karl Marx ha polarizzato il pubblico come pochi altri e quel faccione con la barba spettinata, duecento anni dopo i suoi primi gemiti, scatena ancora fascino e paura. oggi , nel bicentenario della sua nascita , cosa è rimasto di Karl Marx ? Nato il 5 maggio del 1818 a ...

Duecento anni dopo - cosa resta di Karl Marx oltre ai libri di storia : Intuì inoltre con particolare acume alcuni dei processi dell'economia capitalista, come l'accumularsi progressivo di quantità sempre maggiori di ricchezza in un numero sempre minore di mani. Mise in ...